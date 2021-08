Desthilata Afganistanê berevaniya xwe nekir

Serokê Amerîkayê Joe Biden di derbarê rewşa Afxanistanê de daxûyaniyek da. Biden got: Desthilata Afxanistanê berevanî li xwe nekirin,em ji bo kesên ku berevaniya xwe nekin leşkerên xwe nadin kuştin. Eger Amerika ji bo kesên berevaniya nekin leşkerê xwe bide kuştin xeletiyek e.

Berdewamiya axvtina xwe de Biden dibêje: Me tu cara xwe ji kuştina Bin Ladin xwe neda aliyekî.armanca me ew bû ku, Afxanistan nebe cihê kombona teroristan, şerê me şerê dijê terorê bû, ne avakirina dewleta Afganiztanê bû.Min her demî goyiye ku,tişta sala 2001ê de rûdayî gefa ji nabirinê bû.Îro terorist ji derê Afganistanê, li Iraqêne, Sûriyene,Somalîne li Asya û Afrikayê terorîst hene ku ew armanca mene.

Biden da xûyakirin ku; Dema ez hatim Koşka Spî, danûstandin hatibû kirin, hejmara serbazên Amerîkayê hatibû kêmkirin bo 2500 serbazan, Talîban di lûtkeya hêza xwe de bû, di îdareya berê de ev rêkeftin hatibû kirin, ti car agirbest nebû, me tenê xwest em serbazên xwe biparêzin. Me biryar da ku em serbazên xwe vekişînin û piştî 20 salên şer û pevçûnên li wî welatî, em gelek tişt fêr bûn. Ti car vekişandina serbazên Amerîkayê ji bo me xirab nebû. Em dizanin em çi dikin, tiştê ku hate kirin rast e.

Serokê Amerikayê dibêje: Me nêzîkî 3 trilyon dolar xerc kir, 300 hezar serbaz rahênan kirin, çekên baş di destê wan de bûn, hêza wan ji gelek welatên endamên NATOyê zêdetir bû, me mûçe û budce jî dane wan, lê tiştekî wan heye, gelo Talîban xwedî hêzên esmanî û firokeyan e? Me hemû derfet dane wan ji bo pêşeroja xwe ava bikin. Hêzeke taybet a Afxanî hebû, rahênanên gelek baş bi wan hate kirin, lê li hember Talîbanê nekarîn tiştekî bikin.

Tiştê rûdayî îsbat kir ku ti alîkariyeke serbazî nikare Afxanistanê bixe ser lingan, tiştê niha dibe, diviyabû beriya pênc salan an jî piştî 15 salan çêbiya. dawiya axaftina xwe de Biden got: Min tu cara bawer nedikir tiştê ku niha dibe, rûbide.