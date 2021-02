Destên neyaran nikarin ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê têk bidin

Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê daxuyaniyek derbarê êrîşa mûşekî ya şeva borî li ser Hewlêrê de belav kir û ragihand, welatiyan piştrast dikin, Pêşmerge wek her car xak û xelkê Kurdistanê diparêze.

Daxuyaniya Wezareta Pêşmerge:

Bi tundî êrîşa tirsonek ya tarîperestan li ser Hewlêrê Paytexta Herêma Kurdistanê şermezar dikin. Tekez dikin, ti carî destên kirêt ên neyaran û teroristan nikarin ewlehî, aramî û avedaniya Herêma Kurdistanê têk bidin û bi tundî rûbirûyî wan dibin.

Welatî û xelkê ezîz ê Kurdistanê piştrast dikin ku hêza Pêşmerge her dem amade ye ji bo berevanî û parastina xak û xelkê Kurdistanê.

Niha ji her demeke zêdetir, pêwîstiya me bi yekrêzî, yekhelwestî û yekdengî heye. Bi vîna bilind a polayî ya Pêşmergeyên me teroristan têk dişikînin û rê nadin bi ti awayî jiyana welatiyan bikeve metirsiyê.

Tekez dikin, her êrîşek li ser hêzên Hevpeymanan, êrîşkirina li ser hêza Pêşmerge û xelkê Kurdistanê ye. Em ligel dostên xwe yên Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê, riyeke dûr û salên dirêj e bi hev re rûbirûyî terorê û têkşikandina teroristan in, ji bo aramî û ewlehiya Herêm û navçeyê.

Ji bilî sersaxiya me li qurbaniyên vê karesatê, selametî û çakbûna bilez ji birîndaran re û aramî û ewlehiyê ji Herêma Kurdistanê re dixwazin.