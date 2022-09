Daxûyanî: ji bo şermezarkirina tundiya li ser jinan li Îranê û rojhilatê Kurdistanê

Li Îranê û rojhilatê Kurdistanê tundî ûtûjiya li dijê jina berdewame. Herî dawî Zîna Emînî ji Sakiz a rojhilatê Kurdistanê ji aliyê hêzên zordar hate girtin û îşkence kirin, Z,na encama îşkenceyê de felc bûye û çarenûsa wê ne diyare. Komek ji aktîvîstên jin ên wekheviyê û parêzvanên mafên jinan li Kurdistanê û derveyî welat di derbarê vê bûyerê de daxûyaniyek ragihandin.

Ev deqê daxûyaniya wan e:



Bûyerên li Rojhilatê Kurdistanê roj bi roj mezin dibin. Tundûtûjî, kuştin, îşkencekirin û destdirêjiya li ser jinan li Îranê di bin serweriya Komara Îslamî de, bi taybetî li Kurdistanê, bûye diyardeyek berbelav. Duh Merîwan û Nexde îro Seqiz û hwd.

Zîna Emînî ya ji Seqizê ji aliyê hêzên zordar ên Erşad Tûr ve tê îşkencekirin û ew felc bûye.

Li gorî xizmekî malbata Emînî, Zîna di dema girtina wê de bi darbeyê hatiye lêdan û serê wê bi giranî birîndar bûye. Piştî ku sewqî girtîgehê hat kirin, tenduristiya wê xirab bû û bi ambulansê rakirin Nexweşxaneya Kasra ya Tehranê.

Mahsa bi nasnav Zîna 3 roj in li nexweşxaneyê têkoşîna jiyanê dide û heta niha çarenûsa wê ne diyar e.

Li gorî agahiyan, malbata Zîna ji aliyê hêzên ewlehiyê ve tên tehdîdkirin ku li hember wê karesatê bêdeng bimînin.

Em girûpek ji çalakên mafên jinan li derveyî welat, bi tundî reftarên nemirovane yên karbidestên rejîma dîktator a Komara Îslamî ya Îranê li hember Zîna Emînî şermezar dikin.

Em bang li gelê qehreman ê Kurdistanê bi taybetî jin û mêrên azadîxwaz û wekheviyê dikin ku li hember tundiya li ser jinan bêdeng nemînin û piştevaniya malbata Zîna bikin.

Jin û mêrên azadîxwaz!

Weke ku tê zanîn, her roj jiyana keç û jinan di bin metirsiyê de ye, ji ber siyasetên Komara Îslamî ya Îranê û berçavbûna wê di civaka me de. Divê em xebatên xwe yên ji bo hişyarkirina ferdên civakê berfirehtir bikin. Divê xelkê mêrxas û mafxwaz ên Kurdistanê ji bo şermezarkirina rejîma cinayetkar û dijî jinan a Komara Îslamî dakevin kolanan. Her wiha daxwaz ji rêxistin û partiyên azadîxwaz û wekhevîxwaz dikin ku bi rêya kar û xebatên ragihandinê û rêxistinî yên li hundirê welat alîkariya gelê leheng û azadîxwaz ên Kurdistanê bikin.

Zîna û Şler yekem qurbaniyên Komara Îslamî ya Îranê ne, ji ber vê yekê erkê me hemûyan e ku ji bo bidawîkirina rejîma dijî jinan a Komara Îslamî ya Îranê têbikoşin.

Em bang li azadîxwaz, aktîvîstên wekheviyê û rêxistinên siyasî dikin ku bi îmzekirina vê daxuyaniyê piştgiriya xwe ya ji bo têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê bînin ziman.



Komek ji aktîvîstên jin ên wekheviyê û parêzvanên mafên jinan li Kurdistanê û derveyî welat

