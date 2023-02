Davutoglu bi Kurdî spasiya arikariya herêma Kurdistanê kir

Serokê Partiya Pêşerojê Ahmet Davutoglu li ser hesabê xwe yê Twitterê daxûyaniyek belav kir û bi kurdî spasiya arikariya herêma Kurdistanê ya ji bo erdhejê kir.

Davutoglu daxûyaniya wezîrê derve Mevlut Çavuşoglu ya sapasiya erdhejê kirî jî rexne kir û got ku, we birayên me yên kurd nedîtin, ji bo çi we bi zimanê wan spasiya wan nekir. Davutoglu got: We birayên me yên Kurd ku ji bo arikariyê hatibûn nedît, ez bi zimanê wan spasiya wan dikim. Û bi kurdî got Spas.

Davutoglu di daxûyaniya xwe de got:Dost rojên reş de kifş dibin…