Cihê em lê bin cihê HDPê tuneye

Li Tirkiye Tifaqa Millet(CHP,IYI Parti,DP) li gel 3 partiyên din li ser maseyekî kombûne û wek 6 koliyekî kar dikin. Parlementerê CHPê Gursel Tekin di hevpeyvîneka xwe de diyarkir ku, ew dikarin li gel HDPê li hevbikin û hukumetekî hevbeş de dikarin wezaretekî bidin HDPê.

Ev gotina Gursel Tekin bû sedema berteka IYI Partiyê û seroka Partiyiyê Meral Akşener daxûyakirin ku: ” Ew maseyê HDP lê rûnê cihê me li wê derê tuneye.Ew maseyê em li ser bin cihê HDPê tuneye.Dê ev helwesta me berdewam be.Berpirsên Partiya me di vê derbarê de daxûyaniyên pêwîst radigihînin”