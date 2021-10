Çekdarên PYDê bavê zarokek revandî jî revandin!

Îstixbaratê PYDê Umran Elîko bavê zaroka biçûk Rewan Elîko ji navenda bajarê Dirbêsiyê ya bi ser parêzgeha Hesekê revandin.

Di derbarê vê yekê de, çavkaniyek agahdar ji malbata Elîko ji malpera me ya ENKSê re, diyar kir û got:

” Istîxbaratê PYDê, bi serpereştiya Rêxistina Ciwanên Şoreşger, Umran Elîko, bavê zaroka biçûk û revandî Rawan Eliko, ji bazara bajarê Dirbêsiyê revandin, bi behaneya ku alîkariya keça xwe kir ku wê ji nav refên Ciwanên Şoreşger qaçax bike ango wê ji nav wan derxîne.

Herwiha Çavkaniyê destnîşan kir ku Umran hîn jî li cem îstîxbarata ye, wekî Îpotek kirin (Diravdanî) ji bo rêxistina Ciwanên Şoreşgee, û ew tenê dikare bi biryarek, ji ya paşîn were berdan.

Çavkanî wiha li axavtina xwe zêde kir: Du demjimêran piştî revandina Umran, du xort û du keçên ji rêxistina Ciwanên Şoreşger êrîşî mala Umran kirin, têlefona jina wî û hemî têlefonên li malê dizîn, û gotinên bêexlaq kirin, û malbat sûcdar kirin ku Rewan qaçax kiriye. û ew radestî destdirêjiya Tirkiyê kir, û ev hemû li ber çavên hemû xelkên Taxê ev kar kirin. Lê dayika Rewan Elîko bi zora xwe telefonên xwe ji nav destên wan derxistin.

Jêderê herweha metirsiya malbatê li ser çarenivîs û jiyana Rewan anî ziman, û ku rêxistinê xwedan dîrokek dirêj e ku di kuştina xortan an biçûkan de, an wan dixe nav şerên têkbirinê da ku wan ji holê rake, û kiryarê revandina bavê wê û wî bi revandin an qaçaxkirina wê tawanbar dike, da ku rêxistinê ji her çarenûsa ku xwe ji jiyana Rewan a biçûk paqij bike.

Û ji destpêka revandina Rewan Elîko keça zarok di 8/10/2020 an de, ji aliyê Asayîşa jinê Umran Elîko daxwaz dike ku keça wî li dibistanê û di nav malbata wê de bê vegerandin, û Asayîşê û nûnerên rêvebiriya PYDê tim red dikirin.

Belê, wan çarenivîsa wê paşguh kirin, û dizanîn ku Umran pêşkêşî hemî dezgehên ragihandinê kir, di nav de Yekîti Media, R-ENKSê û piraniya kenalên Kurdî, belge, delîl, navên kesên ku revandin, û cihê wê di destpêka revandinê de.

Herwiha Umran Elîko ,çalakiya rûniştinê bi çend malbatên din re ku zarokê wan revandin li ber Navenda Jinan a Asayîşê li Amûdê da ku keça xwe vegerînin

Hin ji wan hatin vegerandin, lê çarenûsa Rewanê nediyar dimîne.