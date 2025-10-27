“Çareseriya pirsgirêka Kurd,bi hişmendiya mirovî û nêzîkatiyek li ser bingeha edaletê mimkun e..”

HUDAPARê li “Komxebata Çareseriyek Mirovî ji bo Pirsgirêka Kurd” li darxist.Komxebat ji aliyê Serokatiya HUDAPARê ya Mafên Mirovan û Karûbarên Hiqûqî ve hate organîzekirin, pêşniyarên ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd hatin pêşkêş kirin. Piştî komxebat dawî hat daxûyaniyek hate ragihandin.Di daxuyaniyê de wiha hat gotin: “Divê were zanîn ku gavên ku ji bo çareseriyê hatine avêtin an jî dê werin avêtin, û qebûlkirina bê şert û merc a daxwazên rewa yên mafan, bêyî tu danûstandinekê, dê biratiya di navbera Kurd û Tirkan de xurt bike.”
Endamê Komiteya Rêveberiya Giştî ya partiyê, Abdussamed Yalçın, daxuyaniya dawî bi Kurdî xwend, di heman demê de Endamê Komiteya Rêveberiya Giştî Mahmut Şahin, li pey wî çû ser kursiyê û daxuyaniya dawî bi Tirkî xwend.
Di daxuyaniya de dibêje: “Çareseriya pirsgirêka Kurd bi hevberkirina rastiyên dîrokî, hişmendiya mirovî û nêzîkatiyek li ser bingeha edaletê li ser bingehek hevpar mimkun e,” her wiha got, “Divê ji bo Kurdî, zimanê bi mîlyonan kesan, garaniyek qanûnî were dayîn. Divê tu astengiyên pratîkî an qanûnî ji bo hebûna bi nasnameyek Kurdî tune bin.”
Daxuyaniya “Komxebata li ser Çareseriya Mirovî ya Pirsgirêka Kurd” ku li Wanê hate lidarxistin wiha ye:
Pirsgirêka Kurd yek ji pirsgirêkên herî bingehîn e ku bi kûrahî bandorê li tevna civakî, siyasî û çandî ya Tirkiyeyê dike. Ev pirsgirêk pir kûr, dîrokî û piralî ye ku tenê di warê ewlehî an rêziknameya giştî de were nirxandin.
Herêma ku Kurd di tevahiya dîrokê de lê jiyane, di sedsala dawî de di nav sînorên çar welatên cuda de hatiye dorpêçkirin. Ev dikaribû wekî çavkaniyek dewlemend were hesibandin ku çand, ziman û baweriyên cûda dikarin bi hev re bijîn. Lêbelê, polîtîkayên monîst û dûrxistinê yên ku ji hêla nêzîkatiya dewleta neteweyî ve hatine şekilkirin, li şûna pêşxistina vê potansiyelê, pratîkên neheq û neqanûnî yên wekî asîmîlasyon, sirgûnkirin û zordariyê anîne holê.
Kurd, bi dîrok, bawerî, kevneşopî û mîrateya xwe ya çandî, hêmanek bingehîn a vê herêmê ne. Bi sedsalan e, wan çarenûsek hevpar bi gelên din ên ku li heman axan dijîn re parve kirine, kêfxweşî û xemgîniyên hevpar parve kirine. Beşdariyên wan di zanist, rêveberî û perwerdehiyê de, nemaze mîrateya zanistî û giyanî ya ku ji hêla kevneşopiya medreseyê ve hatî şekilkirin, bi girîngî beşdarî tevna çandî ya herêmê bûne.
Polîtîkayên înkar, asîmîlasyon û zordariyê yên ku ji damezrandina Komarê ve hatine bicîh kirin, nasname, ziman û çanda Kurd hedef girtine, birînên kûr li ser bîra kolektîf çêkirine. Di vê pêvajoyê de, pêdivî bûye ku zîhniyeta ku cûdahiyan wekî gef dibîne û cihêrengiya civakî, hem ji hêla rewşenbîrî û hem jî ji hêla qanûnî ve, tepeser dike, were pirskirin û derbaskirin.
Çareseriya pirsgirêka Kurd bi rêya bingehek hevpar a rastiyên dîrokî, hesasiyeta mirovî û nêzîkatiyek li ser bingeha edaletê mimkun e. Çavkaniya pirsgirêkê ne gel e; ew zihniyeta ferzker û monîst e ku îradeya gel û daxwazên rewa yên ji bo mafan tepis dike. Ji ber vê yekê, çareseriyek mayînde dikare bi pêvajoyek lihevhatina civakî ya li ser bingeha diyalog, danûstandin û têgihîştina hevbeş, ne tundûtûjiyê, were bidestxistin.
Îsal, bi “Komxebata li ser Çareseriyek Mirovî ya Pirsgirêka Kurd” ku me pêşî di 15-16ê Sibatê de li Dîyarbekirê û duyemîn jî di 25ê Cotmeha 2025an de li Wanê li dar xist, em armanc dikin û hêvî dikin ku beşdarî çareseriyê bibin û hemî beşên civakê li ser bingeha nirxên mirovî û edaletê nêzîkî hev bikin. Li gorî nerînên ku di komxebata me de hatine pêşkêş kirin, em van dîtin û pêşniyarên jêrîn bi raya giştî re parve dikin:
1- Divê ziman, nasname û çanda gelê Kurd bi destûrî were garantîkirin; divê polîtîkayên cudakar û asîmîlasyonîst bi dawî bibin. Divê mafê zimanê dayikê di çarçoveya mafên mirovan ên gerdûnî de wekî mafek bingehîn were nas kirin; Divê parastina yasayî ji bo Kurdî, zimanê bi mîlyonan kesan, bê dayîn. Divê tu astengiyên pratîkî an yasayî ji bo hebûna bi nasnameyeke Kurdî tune bin.
2- Pirsgirêka Kurd rasterast aştî, aramî û rêza biratiyê ne tenê ya Tirkiyeyê, lê di heman demê de ya hemû welatên ku Kurd lê dijîn jî eleqedar dike. Ji ber vê yekê, divê çareserî bi berçavgirtina rastiyên herêmî werin dîtin.
3- Divê pirsgirêka Kurd ji nêzîkatiyên tenê yên li ser ewlehiyê derbas bibe û ber bi platformek ve were veguhastin ku tê de qanûna maf, edalet û biratiyê ji nû ve were saz kirin.
4- Divê têgihîştina ku cûdahî ne gefin, lê rêbazek dilovaniyê ne, were xurt kirin. Divê hemû qedexeyên li ser zimanan, ku yek ji nîşanên Xwedê ye, werin rakirin, û divê bi tundî ji ziman û helwestên xerîb dûr bikevin. Hêza yekgirtî ya zimanan li ser mirov û civakan baş tê zanîn. Rastiya ku hebûna ji yek zimanî zêdetir ne gef e ji bo welatekî; berevajî vê, ew dewlemendiyek e, divê bi mînakên ji çar aliyên cîhanê were nirxandin.
5- Çareseriya pirsgirêka Kurd ne tenê meseleya aştiya navxweyî ye; Divê ew wekî mifteya ji nû ve avakirina aramiya herêmî û hişmendiya Umetê jî were dîtin.
6- Îdeala Bedîuzzaman Seîd Nursî ya “Medresetü’z-Zehra” (Medresetü’z-Zehra) modelek e ku dikare çareseriya pirsgirêka Kurd a îro îlham bike. Ciwanên Kurd ên ku zimanên din fêr dibin dema ku bi zimanê xwe perwerdehiyê dibînin dê beşdarî zanîna hevpar a Umetê bibin û cûdahiyên herêmî dewlemend bikin. Ev vîzyon ne tenê hewcedariyek herêmî ye; ew îdealek gerdûnî ye ji bo vejandina Umetê.
7- Bi sedsalan e, alimên Kurd damarek zanînê temsîl kirine ku di dilê vê herêmê de şehrezayî, zanîn û edalet zindî hiştiye. Wan rastî li dijî zilmê, zanîn li dijî nezanînê û biratî li dijî nakokiyê parastine. Erka me ya îro ew e ku em wê mîratê vejînin û deriyên vejandinek nû di bin rêberiya zanînê, ronahiya şehrezayî û germahiya biratiyê di baweriyê de vekin. Ji ber ku vejandina van axan tenê bi vejandina wê mîrateya kûr gengaz e.
8- Kurdan di Şerê Serxwebûnê û damezrandina Komarê de, di parastina welat û di avakirina pergaleke nû ya civakî de roleke bingehîn lîstin. Lêbelê, bersiva paşê ya ji bo têkoşîn û qurbanîdana wan a hevpar, ku bi polîtîkayên înkar û dûrxistinê yên hikûmeta Kemalîst re rû bi rû ma, bû sedema şikestinek kûr. Qebûlkirina vê rastiyê û naskirina Kurdan wekî hêmanek bingehîn a damezrîner şertek hem ji bo edaletê û hem jî ji bo biratiyê ye.
9- Pêvajoya “Tirkiyeya Bê Teror/Têkbirina PKKê” ku li Tirkiyeyê dest pê kiriye, pêvajoyek girîng e ku ne tenê siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê, lê di heman demê de hemû gelên herêmê, bi taybetî Kurdên li Îran, Iraq û Sûriyeyê dijîn, eleqedar dike. Bêçekkirina rêxistinê tê wateya rakirina astengiyeke girîng a li pêşiya çareserkirina pirsgirêka Kurd. Bidestxistina armancên wê dê biratî, aramî û serfiraziya hevpar a gelên herêmê xurt bike; têkçûna wê dê şikestin, bêewlehiyên nû biafirîne û rê li ber destwerdanên emperyal veke. Ji bo avakirina aştiyeke erênî û hesteke biratiyê, divê pêvajo bi cidî û biryardarî were meşandin.
10- Divê were fêmkirin ku gavên ku ji bo çareseriyê têne avêtin an jî dê werin avêtin, tevî pêkanîna bê şert û merc a daxwazên rewa bêyî tu danûstandinekê, dê biratiya di navbera Kurd û Tirkan de xurt bike. Ev gav yekîtîxwaz in, ne parçeker in. Divê neyê jibîrkirin ku çareseriyeke dadperwerane ya pirsgirêka Kurd ji bo îdeala “Tirkiyeyeke Mezin û Bi Hêz” hêmanek bingehîn e. Em dixwazin vê derfetê bikar bînin da ku spasiya xwe ji akademîsyen, siyasetmedar, nûnerên civaka sivîl, pêşengên raya giştî, endamên çapemeniyê û karmendên me re ku beşdarî komxebata me bûn û beşdarî wê bûn re diyar bikin. Em we hemûyan bi rêz û hezkirinê silav dikin. Xwedê we biparêze.