Çareserî ji bo herêmê avakirina dewleta Kurdistanê ye

Şêwirmendê Encûmena Asayişa Niştimanî ya Amerîka yê berê John Bolton ragihand, take çareserî ji bo pirsgirêkên herêmê, avabûna dewleta Kurdistanê ye. Got jî: Divê rêveberiya Joe Biden piştevaniya zêdetir bide kurdan û rê nede herêm bikeve bin hejmûna Îranê.

Şêwirmendê Encûmena Asayişa Niştimanî ya Amerîka yê berê John Bolton di çarçoveya beşdariya di “Jûrî Hewal” a Kurdistan24ê de, bersiva pirsên bêjer Kovan Izet dan û hizr û nerînên xwe derbarê rewşa kurd û pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê de vegotin.

Joe Biden rê nade careke din DAIŞ vegere

Li ser pirsa, siyaseta Serokê Amerîka yê nû Joe Biden li hember kurdê dê çawa be, John Bolton diyar kir, Joe Biden rê nade careke din DAIŞ li Sûriyê û Iraqê vegere û dê hebûna hêzên Amerîka li wê herêmê û pêwendiya ligel kurdan berdewam bike.

Divê kurd serbixwe bibe

Li ser danûstandinên di navbera Herêma Kurdistanê û Bexdayê de, John Bolton got: “Di baweriya min de divê kurd serbixwe bibin. Kurdan referanduma serxwebûnê encam da û dengekekî baş bi dest ve anî. Ez bawer nakim ku hikûmetek li Bexdayê hebe ku niştimanî be, mafên kurdan pêkhateyan biparêze. Hikûmeta Iraqê di bin hejmûna Îranê de ye û mîlîşên wê li Iraqê çalak in û bûne sedema nearamiyê navçeyê. Ewê baş ew e ku niha bi riya Kongress û senatan re ligel rêveberiya niha bê axaftin, ji bo careke din zulm li kurdan li Iraqê nebe û neyin piştguhkirin.”

Li ser helwesta Donald Trump li hember kurd, John Bolton got: “Trump ne ligel kurdan bû û pêzanîna wî li ser Rojhilata Navîn nebû û agahdariya wî li ser qurbaniyên ku Pêşmerge û YPG dane jî nebû. Tevî ku hin kes di rêveberiya Trump hebûn û nedixwastin Tirkiyê derbarî Rojava bibe û rola Îranê li Iraqê zêde hebe, lê wan nekarîn ti karekî bikin.”

Biden û dabeşkirina Iraqê

Herwiha got: “Lê Biden endezyarê perçekirina Iraqê ji bo 3 welatan e Şîe, Sune û Kurd, lê nayê zanîn siyaseta Amerîka di qonaxên bê de çawa dibe.”

Kurdan xwe ji DAIŞê parast

Li ser pirsa, Îran dibêje ku wê Herêma Kurdistanê ji DAIŞê parastiye, ma Îranê yan Pêşmerge bi serkirdatiya Serok Barzanî û bi hevkariya Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê Herêma Kurdistanê ji DAIŞê parast, John Bolton got: “Divê em bizanin ku Amerîka di 20 salên borî de gelek kar ji bo kurdan nekir, belkû dê berjewendiya wê de ba heger alîkariya kurd bikira. Lê Îran gelek propaganda ne tenê li Iarqê, belkû li tevahiya herêmê û Kurdistanê dike. Herwiha Tirkiye jî ku berdewamiya dide siyaseta dagîrkeriya Osmaniyan li dijî kurdan. Lê ti rastiya daxuyaniyên Îranê tune ye.” Herwiha tekez kir: “Ev hewl û têkoşîna Kurd bû û pêwîst xelk bizane ku ev destkeft e ji bo kurd. Kurd ev kar kir.”

Ne ji berjewendiya Amerîka ye ji Iraqê vekişe

Derbarê vekişandina hêzên Amerîka ji Iraqê de, got: “Ez ji vekişandina hêzên Amerîka ji Iraqê nîgeran im. Hêsan e em behsa vekişandina ji Pakistanê bikin, lê Iraqê na. Bi vekişandina Ameîrka ji Iraqê, siyaseta Amerîka dikeve şaşîtiyê û di warê aborî, ewlehî û siyasî ve ne ji berjewendiya Amerîka ye ji Iraqê vekişe.”

Trump sozên li hember kurdan bi cih neanîn

Herwiha got: “Gelekî girîng e Amerîka li navçeyê li hember sozên xwe dilsoz be. Dema ku Serok Trump sozên me li hember kurd û YPG şikand, me dît ku çi şaşîtiyek dirust bû. Hêvîdar im Biden wê şaşîtiyê dubare neke.”

Gefa sereke li ser aramiya navçeyê Îran e

Derbarê pirsa çareseriya hemû pirsgirêkên Iraqê çi dibe, Bolton got: “Gefa sereke li ser aramiya navçeyê Îran e. Heta Îran li Iraq, Sûriye, Yemen bimîne, ew welat aram nabin.”

Take çareserî, avakirina dewleta Kurdistanê ya serbixwe ye

Li ser pirsa çima di dema referanduma serxwebûna Kurdistanê de Amerîka piştevanî neda kurd, sedem çi bû? Bolton got: “Trump baş tênegihîştibû babeta navçeyê û kurd. Trump hîşt ku kurd wê derfetê ji dest bide û bikevin rewşeke xirap û tiştê hêja bû ji kurd nehat kirin.”

Her wiha got: “Li Sûriyê armanceke taybet a Trump tune bû, tenê nexwest bêje ku divê ne di destê Îran, Rûsya û hikûmeta Beşar El-Esed de be.”

Di berdewama axaftina xwe de Şêwirmendê berê yê Asayişa Neteweyî ya Amerîkayê yê berê John Bolton got: “Me di rêveberiya Donald Trump me hewla xwe da, take çareserî avakirina dewleta Kurdistanê ya serbixwe ye.”