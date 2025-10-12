Buldan: Heyetek sernavê Komiteyê serdana Îmralî dike. CHP: Tiştek bi vî awayî tuneye..!

Buldan gotibû, “Heyeteke ji pênc kesan ji komîsyonê tê plankirin ku biçe Îmraliyê.” Emîrê CHPê red kir: Lihevkirineke wisa ne mimkûn e.Lê endamê Komiteyê û parlementerê CHPêev yek red kir û got: Tiştek bi vî awayî nehatiye plankirin.
Cîgirê Serokê Koma Parlamentoyê ya CHPê û endamê komîteya Komisyonê, Murat Emîr, îdiayên ku Komîteya Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê, ku li Meclîsa Mezin a Neteweyî ya Tirkiyeyê dixebite, dê biçe Îmraliyê red kir. Pervîn Buldan, endama Komîteya Îmraliyê ya Partiya DEMê, diyar kir ku endamên komîteyê tê plankirin ku biçin Îmraliyê. Wê got, “Heyeteke ji pênc kesan ku ji nûnerên partiyên di komê de pêk tê tê plankirin ku biçin Îmralîyê..”
Cîgirê Serokê Koma CHP û endamê komîsyona partiyê Emîr îdiayên ku dibêjin Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê dê biçe Îmraliyê red kir.
“Tu rojev ji bo çûna komîsyonê bo Îmraliyê tune ye. Tu rêkeftin an nîqaş tune ye. Serdana Îmraliyê di tu civînên komîteyên me yên berê de an jî di tu civînên ku me wekî Cîgirên Serokên Komê, bi serokatiya Serokê Parlamentoyê, ji bo amadekariya civînên komîteyê li dar xistin de, qet ne di rojevê de bû. Serokê Parlamentoyê li ser vê mijarê tu raman nexwest. Çûna Îmraliyê di rojeva komîsyonê de nîne. Û qet nîqaşek wisa çênebûye. Lihevkirinek wisa bi tevahî ne mimkûn e.”
Buldan gotibû, “Heyetek ji pênc kesan dê biçe.”
Pervîn Buldan, endama Heyeta Îmraliyê ya Partiya DEMê, ji kanalek televîzyonê re got ku endamên Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê dê biçin Îmraliyê.
Buldan gotibû, “Plan tê kirin ku şandeyek ji pênc kesan pêk tê ku ji nûnerên partiyên di komê de pêk tê biçe. Ev agahî ji me re hatiye dayîn.”