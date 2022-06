Bila kesek zimanê tehdîtê li gel me bi kar neyne!

Gelek kes li ser rûpelên medya civakî ya Rojevakurd de nirxandina dikin û hinek jî gazindekî ji weşanên Rojevakurd dikin .Herweha heman gazind di rêya E-maila Rojevakurd de jî digihin me. Ji gazinda û rexna wêdetir beşek jî raste rast tiştên nebaş dibêjin, malpera me bi sîxûriyê itham dikin û çira dikin ew li himber weşana malpera me bê ehlaqiyê dikin û em serkaniya ku ew jê têne xwedîkirin jî baş nasdikin.

Bê guman herdemî em ji rexneya û ji gazindan re vekirîne û her rexneyek dostane û erênî dibe sedemek ku em kêmasiyên xwe bibînin xwe ji kêmasiyan xilas bikin.

Lê ew beşê ku çêra dike û malpera me bi sîxûriyê û nivîskarên me bi ajantiyê itham dikin kifşin kîne û ew şûrkêşên dagirkerane û em heta bê milê me behsa rastiya wan bikin û ew serkaniya ku ji bo tevgera azadiya Kurdistanê tenê jehrê dibarîne biçikînin. Bila ew û rêxistina wan baş bizanin ku, her tim aliyên li ser xeta netewî û Kurdistanî siyasetê dikin ,dê her rûyê wan yê reş eşkere bikin û tu cara rê nadin ku ew di rêya dewletbûna Kurdan de bibin asteng.

Ew gelek cara bi zimanê tehdîtê diaxivin û dinivîsin. Lê bila baş bizanin ku ewên dewletbûna neteweya Kurd ji xwere kirîn armanc ne ji wan , herweha ji mamustayên wan netirsiyane û li himber sîxûriya bi navê kurdan dikin bê deng nemane.

Eger kesek hinek hişê xwe bi karbîne û medya wan yanî ya PKKê bişopîne xelîseriya wan tê digihe û dizanê ew bi destê kî tevdigerin da ku Tevgera Azadixwaz a Kurdistanê ji nav bibine.

Li vê derê em dixwazin tiştekî din bêjin û em bawerin ewên ku siyasetek oportonîstî di derbarê PKKê de rêve dibin yanî ew PKK lî yên şermok, dibin sedema ku behtir ew dikarin vê siyaseta qirêj ya dijberiya Kurda rêve bibin.

Eger Kurdek siyasetmedar, rewşenbîr, hûnêrmend,kesayetek naskirî li himber siyaseta qirêj a PKKê ne xwedî helwestbe û li himber kiryarên PKK li bakur, başûr,rojava û rojhilatê Kurdistanê bê deng be, bila li xwe vegere , xwe berçavre derbas bike, Ji ber ku ew ne dirûste û ew tenê ji bo berjewendiyê rojane hewldide sifatû ya ku dayî xwe berdewam bike.

PKK li Kurdistanê şûrkêşîya dewletên dagirker dike. PKK di rêya dewletbûna Kurdistanê de asteng e. PKK tehdita herî mezine li ser destkeftiyên netewî û Kurdistanî. Her çavek ku vê nebîne ew kur e.

Em wek Rojevakurd, erkek netewî dibînin ku dewletbûna Kurda biparêzin û her di vê rêyê de weşana xwe berdewam bikin. Nêzikî bîst salane em di weşanên xwe de vê yekê dikin. Me tu cara di rêya dewletbûna Kurdan de du rûtî nekiriye û em nakin. Tehdîtên tu aliyekî nikare me ji rêya me vegerîne.

Ji aliyek din gelek serbilindî em dibêjin ku, rêya dewletbûna Kurda, siyaseta xete netewî de ye û ev jî ji bo me tê wateya rêbaza Barzanî.

26.6.2022

Karmendên Rojevakurd