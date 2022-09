Bila 1ê îlonê bibe destpêka rawestandina operasyonên leşkerî û çalakîyên çekdarî

Îro 1ê îlonê Roja Aşitîyê ya Cîhanê ye

Netewen Yekbûyî ewilî roja 1ê îlonê wek Roja Aşitîyê ya Cîhanê pîroz kir. Lê paşê dîsa Netewên Yekbûyî ev roja guhert û roja 21ê Îlone wek Roja Aşitîyê ya Cîhanê qebûl kir.

Lê mixabin, ev hêvîyên gelên cîhanê yên aştîxwazîyê bicîh nehatin; piştî bidawîhatina Şerê Duyem yê Cîhanê dîsa şer û qetlîam û jenosîd berdewam bûn.

Li gelek welatan agirê şerî pêketin. Li welatê me Kurdistanê jî, mirin, wêranî, qetlîam û jenosîdan her berdewam kirin.Û îro jî welatê me her bûye cîhê şer û kuştinê.

Êrîş û şer û sîyaseta li dijî Kurdan a Dewleta Tirkîyeyê îro jî her berdewam e.Mixabin hîna jî tu nîşanên aşitîyê û yê çareserîya sîyasî li holê tune ne.

Îro jî di nav gelê Tirkîyeyê de tu hêzeke girseyî ku demokrasîyê û aşitîyê biparêze mixabin tuneye.

Parêzvan û aktorê esasî yê aşitîyê û demokrasîyê bes gelê Kurd e û ew jî bi serê xwe maye.

Em careke din bangî Dewleta Tirkîyeyê dikin: Ev sîyaseta ku hûn li ser esasê şerî dimeşînin, eve 99 sal e tu pirsgirêk çareser nekirine û dê ji îro pê ve jî çereser neke. Sîyaset şerî, pirsgirêkan aloztir û kûrtir dike.Dest ji vî şerî, dest ji vê sîyaseta ku li ser dijayetîya Kurdan hatîye ava kirin berdin.

Çalakîyên çekdarî yên PKKyê jî, zerarê dide gelê Kurd, rê ji êrîş û plan û sîyaseta Dewleta Tirkîyeyê ya şerî û ya xetimandina rêya çareserîya pirsgirêkan re xweştir dike. Li Bakurê Kurdistanê pir bi zelalî aşkere bûye ku, şer û çalakîyên çekdarî rêya çareserî û amûrên sîyasî, demokratîk, sivîl digire, têkdide. Jiber vê yekê divê bêyî ku li bendê be Dewleta Tirkîyeyê şerî rawestîne, divê PKK pêştir dawî li çalakîyên xwe yên çekdarî bîne da ku rê ji sîyaseta şerî ya Dewleta Tirkîyeyê re xweştir nebe.

Em bangî Dewleta Tirkîyeyê dikin da ku, hemû partîyên Kurdan wek mixatap qebûl bike û jibo ku rêya çareserîya sîyasî ya pirsa Kurd û Kurdistanê bi dîyalogan vebe gavan bavêje.

Jibo ku ev Roja Aşitîyê ya Cîhanê di çareserîya pirsa Kurd û Kurdistanê de, di bidestxistina azadî, demokrasi, aşitî û edaletê de bibe destpêkek, em bangî hemû alîyên peywendîdar yên Kurdistanê û Tirkîyeyê dikin da ku dengên xwe bilind bikin, bihevre gavên hevbeş bavêjin.

Bi minasebeta Roja Aşitîyê ya Cîhanê careke din em dixwazin bînin bîra hemû dewletên cîhanê û bîra gelên cîhanê ku, kilîdeke esasî ya aşitîya Rojhilata Navîn û ya Cîhanê jî azadîya Kurdistanê û mafê çarenûsîya miletê Kurd e li her çar perçeyên Kurdistanê.

1ê Îlona 2022yê

Buroya Çapemenî û Ragehandinê ya PAKê