Biden: Teqîna nexweşxaneya Xezayê ji aliyê tîmek din ve hatiye çêkirin

Serokê Amerîka Joe Biden delîlên IDF qebûl kir ku Cîhada Îslamî ya Filistînê berpirsê teqîna li nexweşxaneya Gazzeyê ye.

Biden got, “Ez ji ber teqîna duh li Xezeyê gelek xemgîn û hêrs bûm,” lê diyar kir ku wî fêm kiriye ku Îsraîlê êrîşî nexweşxaneyê nekiriye.

Biden got, “Li ser bingeha tiştên ku min dît, xuya dike ku ew ji hêla tîmê din ve hatî kirin.”

Welatên Ereb û gelek civaka navneteweyî Îsraîl bi teqînê tawanbar kirin.

Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres got ku ew ji êrîşê aciz bûne lê her du alî sûcdar nekirin.

Guterres di derbarê kuştina sivilan de got: “Dilê min bi malbatên qurbaniyan re ye. Nexweşxane û personelên bijîjkî li gorî qanûnên mirovahî yên navneteweyî têne parastin, “

Wezîrê Karên Derve yê britanya James Cleverly, got ku, “rûxandina nexweşxaneya El Ehlî wendakirina jiyana mirovan e. Divê jiyana sivîlan bê prastin.

“Brîtanya dê bi hevalbendên me re bixebite da ku bibîne ka çi qewimî û sivîlên bêguneh li Xezayê biparêze,” Cleverly got. “Ez çûm Îsraîlê, min bi hevalbendên G7, hevkarên herêmî re têkilî danî, û ezê îro careke din seredana herêmê bikim, ji ber ku em pê dizanin ku ev yek hewcedarê hewildanên giran e.”

Serokwezîr Rishi Sunak hişyarî da, “Pêdivî ye ku berî ku em hemî rastiyan bi dest xwe nexin, lezê bidin dadbaran.”

Wî her wiha got, “Servîsên me yên istixbaratî bi lez delîlan analîz dikin da ku bi awayekî serbixwe rastiyan destnîşan bikin. Em di vê qonaxê de ne di wê rewşê de ne ku em ji vê zêdetir bibêjin.”

Şêwirmendê Almanyayê Olaf Scholz ku roja Sêşemê serdana Îsraîlê kiribû û niha li Misrê ye got, “Ez ji dîmenên teqîna li nexweşxaneyeke Gazzeyê ditirsim. Sivîlên bêguneh birîndar bûn û hatin kuştin. Fikirên me bi malbatên qurbaniyan re ne. Em bi Misrê re dixebitin da ku bi lez û bez gihandina alîkariyên mirovî bo Gazzeyê misoger bikin. Pêdiviya gelê li wir bi av, xwarin û dermanan heye.”

