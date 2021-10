Biden, Merkel, Macron û Johnson li ser bernameya nukleerî ya Îranê daxûyaniyek hevbeş dan..

Serokomarê Fransa Emmanuel Macron, Şêwirmenda Almanya Angela Merkel, Serokwezîrê Brîtanya û Îrlanda Bakur Boris Johnson û Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Joseph R. Biden Jr.,daxûyaniyek hevbeş ragihandin.

Di daxûyaniyê de dibêjin ku,Em wek serokomarê Fransayê, serokwezîra Almanyayê, serokwezîrê Brîtanyayê û serokomarê Amerîkayê li Romayê civiyan û metirsiyên li ser ewlehiya navneteweyî ji ber bernama navokî ya Îranê, me berfirehî gotûbêj kir. Me biryar da ku, Îran tu carî nikare çekek navokî çêbike an bi dest bixe.

Berdewamiya daxûyaniyê de hatiye ku, ev welat nigaranin ku ,Îranê danûstandinên i ser Plana Berfireh a Çalakiya Hevbeş (JCPOA) ji meha Hezîranê ve daye sekinandin. Hilberina dewlûmendkirina uranyumê ji aliyê Îranê ve gavên provaktîfin.

Di daxûyaniyê de dibêjin ku, pêwendiyên navbera Îran û Amerikayê de ji bo çareseriyekî gelek girîng e.

Daxûyaniyê de dibêjin ku, ew pêşwaziya li helwesta serok Biden di vê derbarê de dikin ku, Biden helwestek zelal daye xûyakirin.

Daxûyaniyê de ev welat dibêjin: Em di wê baweriyê de ne ku mimkun e ku zû bigihin û têgihîştinek li ser vegerandina lihevhatina tam pêk bînin û ji bo demek dirêj piştrast bin ku bernameya navokî ya Îranê tenê ji bo armancên aştiyane ye.

Daxûyaniyê de hatiye ku, eger Îran pabendbe ji biryarê JCPOA re, dê cezayên li ser Îranî kêmtir bibe û rewşa Îranê jî baştir bibe.

Daxûyaniyê de dibêjin: Em bang li Serok Raîsî dikin ku vê firsendê bi kar bîne û vegere nav hewldanek baş ji bo bidawîkirina danûstandinên me bi awayekî lezgîn.

Dawiyê de ev welat dibêjin: Em pabend in ku ji nêz ve bi Federasyona Rûsyayê, Komara Gel a Çînê û Nûnerê Bilind ê Yekîtiya Ewropayê re, wekî Koordînator, ji bo çareserkirina vê pirsgirêka krîtîk xebata ji nêz ve bidomînin.