Biden: Eger Ruya çekên kîmyawî bi kar bîne, emê bersivê bidin

Serokê Amerîkayê Joe Biden di civîna G7ê de li Brukselê da xûyakirin ku, eger Rusya çeken kîmyawî bi kar bîne , emê bersiva wan bidin.

Biden di axvtina k udi cîvîna G7ê de kirî de dibêje: “Min gotûbêjeke gelek zelal ligel Serokê Çînê Xi Jinping kir, min bi awayekî eşkere jê re got, eger alîkariya Rûsyayê bikin, encamên wê dê xirab bin., Ew jî naxwazin berjewendiyên xwe têk bibin.

Berdewamiya axavtina xwe de Biden got:, Roja 1ê Nîsanê, konferanseke me dê ligel Çînê hebe, em ê li wir gelek tiştan biaxivin, berjewendiyên wan ligel Ewropa û Amerîkayê hene, me ji wan re ragihand, neçin nav wê lîstika qirêj ku Putin encam dide. Serokê Amerika Di civîna G7 de me behsa asayîşa xurekê ya li cîhanê kir, ku bandora wê li ser welatên cîhan û Ewropa û Amerîkayê heye, Ukrayna sebeta xureka cîhanê ye, ji bo vê yekê weke cîgir, Kanada, Amerîka berhema gelek baş a genim heye, em ê genimê Ukraynayê qerebû bikin, em hewl didin ku ziyanên asayîşa xurekê kêmtir bikin.”

Joe Biden dibêje ku, divê Rûsya ji G20 derkeve, dibe ku Ukrayna bikare beşdarî civînên G20 bibe, Kîev dikare vê biryarê bide.