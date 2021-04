Berteka rewşenbîrên Kurd ji bo Taner Akçam

“Di hevpeyvîna Prof. Dr. Taner Akçam ku di 20ê Nîsanê de, di Gazete Duvarê de bi Filiz Gazi re kiriye, nerîn û kifşkirinên ku gelek ji me tevlî wan nabin cih digre. Ev gelekî asayî ye. Lêbelê, Akçam di cihekî hevpeyvînê de gotinek bi awayekî gelemperî bi kar aniye û gotiye, ‘‘Di sedsala19an de di civaka feodal de, mînak li heremên Kurdan, şeva ewilî ya Ermenên dizewicîn, mafê axayên Kurdan bû.”

Heta îro jî, him di civaka Kurdan de him jî di civaka Ermenan de, di derbarê têkiliyên borî de gelek tiştên erênî yan neyînî, rast an nerast hatine gotin. Lêbelê, tiştekî wiha ne hatiye nivîsîn, ne jî hatiye bihîstin. Her çiqas Taner Akçam dibêje, delîlên min hene, di hin çavkaniyan de derbas dibe jî, tiştên tên gotin ji zanistiyê û ji bawerdêriyê dûr e, herwiha li dîrok û nirxên her du civaka jî li hev nayên.

Di kevneşopiya civakên Kurd û Ermenan de, rewşeke weke tê îdiakirin dûrî aqilan e, ne mimkin e.

Taner Akçamê ku di derbarê van mijaran de dinivîsîne û pirtûkan diweşîne, dema di nivîsekê de bi awayekî gelemperî civaka Kurd û Ermenan hêjayî vê îdiaya nebaş dibîne, fikarê çêdike.

Tevî hebûna ewqas bêmafî û stembariya her du gelan û pirsgirêkên pir mezin ku hîn nehatine çareserkirin, dema îdiayek beradayî weke ‘mafê şeva ewilî’ bi awayekî sosret tê derpêşkirin, ecêb e. Ev li hemberî her du gelan, bêrûmetî ye.

Herwiha em ziman û nêrîna Prof. Taner Akçam a serxwegir napejirînin. Ev nerîn, diyarbûna çep a îdeolojiya fermî ya Tirk e.

Prof. Taner Akçam, hinekî din lê zêde dike û bi xebatek zanistî, ramanên xwe yên li gor nerîna takekesî, vedişêre. Ev jî nîşaneya ku çiqasî bi sivikayî nêzî nirxên etîk dibe ye. Akçam, tevî ku Kurd û Ermenan biçûk dixe, nirxên etîk û zanistî jî binpê dike.

Prof. Taner Akçam, li ser îdiaya xwe pirtûka bi navê ‘‘Kurdistan û Pirsgirêka Kurd’’ ya ji aliyê M.S. Lazarev hatiye nivîsandin weke çavkanî nîşan dide. Nivîskarê Kurd Têmûrê Xelîl ku xebatên Lazarev werdigerîne Kurdî, dibêje îdia derew e û bêbinî ye, herwiha ji zanistiyê dûr e û bimebest hatiye berevajîkirin.

Em ji bo vê îdiaya derew û bêbinî, Taner Akçam şermezar dikin û bang lê dikin, da ku lêborînê ji her du gelan bixwaze.’’

1. Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK – Parezêr

2. Abdullah KAHRAMANER –Aktivist

3. Abdurrahman DEMİR – Rojnamewan

4. Abdurrahman YALÇIN – Perwedekar

5. Abdurrahim GÖZEGİR – Rojnamewan

6. Abit GÜRSES – Rojnamewan

7. Adem AK – Parezêr

8. Ahmet ACAR – Siyasetmedar

9. Ahmet GEGEZ – Nivîskar

10. A.Hakim DAŞ – DGD

11. Ahmet KANİ – Nivîskar

12. Ali BURAN – Nivîskar

13. Ali GÖKKAYA – Endazyar

14. Aydın HASAR – Karsaz

15. Aydın RONAK – Müzisyen

16. Ayşe CENGİZ – Diyetisyen

17. Azad SAĞNIÇ – Lêkolîner-Nivîskar

18. Aliseven AKTAŞ – Aktivist Perwerdekar

19. A. Ekber UĞUZ – Teknisyen

20. A. Sidar KİSİN – Peşniyarvan

21. Bakır İNANÇ – Karsaz

22. Bahoz ŞAVATA – Lêkolîner-Nivîskar

23. Baran ZEYDANLIOĞLU – Lêkolîner-Nivîskar

24. Battal BATTE – Muhasib

25. Barij Celâli – Rojnamewan

26. Behram BİLGİN – Endezyar

27. Behzat BATTE – Endezyar

28. Bedran ACAR – PAK

29. Berzan KILIÇARSLAN – Müzisyen

30. Cahide Özkök KALYONCU – Aktivist

31. Celâl TEMEL – Lêkolîner-Nivîskar

32. Ceng SAĞNIÇ – Zaniyarê Siyasetê (USA)

33. Cevher CENGİZ – Siyasetmedar

34. Dr. Muhammet GÖZÜTOK – Felsefevan

35. Erdoğan AKTAŞ – Aktivist

36. Ertan İLDEN – Endazyar

37. Eser Karayel – Psikolog

38. Fahri KARAKOYUN – Parezêr

39. Fahriye ADSAY – Wergêr-Nivîskar

40. Fatê ESKER – Perwerdekar

41. Faysal FIRAT – Aktivist

42. Ferhat SAĞNIÇ – Nivîskar

43. Fethullah ELÇİ – Parezêr

44. Ferzende BOZKUŞ- Malnîşin

45. Fırat SÖZERİ – Nivîskar

46. Fuad KUMRUASLAN – Aktivist

47. Haluk YILDIZHAN – Karsaz

48. Hekim COŞKUN – Aktivist- Müşavirê aborî

49. Hasan DOĞAN – Malnîşîn

50. Hüseyin ASLAN – Endazyar

51. Hüseyin ELÇİ – İlahiyatçı

52. Hüseyin TOPAL – Parezêr

53. Hüseyin TURHALLI – Nivîskar

54. İbrahim ASLAN – Endazyar

55. İbrahim GÜÇLÜ – Parezêr

56. İbrahim GÜRBÜZ – Nivîskar

57. İbrahim Halil BARAN – PAK-KURD

58. İbrahim MASOOD – Siyasetmedar

59. İbrahim MUTLU – Şewirmend

60. İbrahim UEREYİL- Akademi (Almanya)

61. İhsan TAŞ – Nivîskar

62. İmam TAŞÇIER – Parlamenter

63. İrfan AMEDÎ – Teolog

64. İsmail BEŞİKÇİ – Nivîskar-Sosyolog

65. İzzet BEKTAŞ – Şewirmend

66. İzzet ÇELEBİ – Aktivist

67. Kadir SATİK – Weşanger (Le Monde Kurdî)

68. Kahraman OĞUZ – Hunermend

69. Halil MİRKAN – Malnîşin

70. Kamil SÜMBÜL – Endazyar

71. Kasım FIRAT – Serokê Komeleya Şêx Seîd

72. Kejê BÊMAL – Rojnamewan

73. Kerem SERHEDİ – Lêkolîner-Nivîskar

74. Kemal SÜPHANDAĞ – Nivîskar

75. Kenan Fani DOĞAN – Siyasetmedar

76. Köroğlu KARAASLAN – Weşanger

77. Leyla DENLİ – Editörê Nuçeyan

78. Mahmut Feyzi FIRAT – Aktivist

79. Mehmet Ali ERDOĞAN – Parêzer

80. Mehmet ERMİŞ – PAK PM

81. Mesut BAŞTÜRK – Nivîskar

82. Mevlüt ŞENER – Parêzer

83. Mucahit Özden HUN – Lêkolîner-Nivîskar

84. Muhammed SALAR – Nivîskar

85. Muhsin TAŞAR – Parêzer

86. Murat SATIK – Weşanger (Le Monde Kurdî)

87. Mustafa BALBAL – Nivîskar

88. Mustafa KONUK – Weşanger

89. Mutlu CAN – Nivîskar

90. Mihemed Seid TEMEL – Nivîskar

91. Mihraç MUSTAFA – Rojnamewan

92. Necdet GÜNDEM – Nivîskar

93. Nedim BARAN – Weşanger

94. Nezir CİBO – Nivîskar

95. Nihat GÜLTEKİN – Nivîskar

96. Nihat KARADEMİR – Nivîskar

97. Nimetullah ATAL – Akademiya Bedlîsê

98. Nizamettin ELÇİ – Helbestvan Nivîskar

99. Nurullah TİMUR – PAK

100. Ömer ÖZMEN – Perwerdekar

101. Ömer BARAN – Perwerdekar

102. Ramazan BULUT – Aktivist

103. Ramazan KAHRAMANER – Futb. Direktorê Teknikî

104. Reşid DELİ – Aktivist

105. Roşan LEZGİN – Lêkolîner-Nivîskar

106. Rozerin URUCU – Rojnamewan (Paris)

107. Ruken Hatun TURHALLI – Rojnamewan

108. Rûken YEŞİLBİNGÖL – Wergêr

109. Selahattin GÜVENÇ – Serokê Göç-Der

110. Seid VEROJ – Lêkolîner-Nivîskar

111. Serhat YALÇIN – Perwerdekar

112. Serbest Ferhan SİNDİ – Nivîskar

113. Serdem KAHRAMAN – Weşanger

114. Sıddık Sami FEROĞLU – Aktivist

115. Sıdkı ZİLAN – Parêzer

116. Suad HAYMATLOS – Nivîskar

117. Suphi ÖZGEN – HEZ-KURD

118. Sibel KORKMAZ – Wergêr

119. Şahin AYAZ – Nivîskar

120. Şakir EPÖZDEMİR – Nivîskar

121. Şeyhmus TURŞUK – Doktor

122. Şeyhmus AĞIRMAN – Endazyar

123. Şükrü KAHRAMAN – Perwerdekar

124. Têmûrê Xelîl – Wergêrwan-Nivîskar

125. Veysi AKKUŞ – Perwerdekar

126. Yaşar KARADOĞAN – Nivîskar

127. Yekta UZUNOĞLU – Doktor (Çekya)

128. Yusuf Ziya DÖĞER – Nivîskar-Sosyolog

129. Yüksel AVŞAR – Aktivist

130. Xalid SADİNİ – Nivîskar

131. Zerya DİLSOZ – Teolog

132. Qahir BATEYİ – Wergêr-Nivîskar