Bernamegeh hêjmara nû

HEJMARA HEFTEMÎN YA KOVARA BERNAMEGEH DERKET

Di vê hejmara me de İkram Oğuz bi Kurmanciya xwe ya zelal behsa zarokatiya xwe û dengbêjên bavê xwe kiriye, Occo Mahabad mijara damezrandin û pêşketina çapxaneyên kurdan ji do heta îro nirxandiye, Nihat Gültekin bala xwe daye li derdora Çiyayê Elegezê û rewşenbîrê me yê dilnazîk Maksîmê Xemo, Lokman Polat bi pirs û vegotinan di edebiyatê de mijara trajedî, romantîz û erotîzmê hildaye dest.

Di vê hejmarê de gellek gotar, çîrok û helbest li benda xwendin û nirxandina we ye.

Hûn dikarin di vê hejmarê de van nivîsan bixwînin:

– İkram Oğuz / Çima Dengbêjên Bavê min

– Konê Reş / Newroz

– Occo Mahabad / Dîroka Çapxaneyên Kurdan

– Mihemed Hesko / Xwefiroş

– Nihat Gültekin / Li Gundê Avşênê Dibistana Mexsîmê Xemo

– Muqades Agirî / Şahmaran

– Umîd Demîrhan / Mersûmê Qedîm ê Kurdistanî

– Dengbêj Evdirehîmê Mûşî / Mêvan

– Sıraç Oğuz / Hîndîstan û Gandî, Kurdistan û Barzanî

– Çayan Okuducî / Parsek

– Remezan Bakur / Simayîlê Saydalî

– Dilazad A.r.t / Sîng û Berê Yara Gerden Zêrîn

– Mela Mihyedîn / Nameyek Derengmayî 5

– Şîlan Doskî / Adar

– Ümit Tunç / Xwe Li Ser Keskesorê re Biavêjin

– Dilbirîn Dilo / Senfonîka

– Lokman Polat / Evîna Romantîk û Trajîk

– Azad Ekkaş / Newaya Roviya Şîn Li Kozikê Darvên

– Yucel Aslan (Koçer ) / Ez û Navê Kurdistanê

– Ehmedê Goyî / Dê

– Celal Orhan / Hêsirên Kurê Arnos

– Michael Erard -Cultural of First Words /Raboriya Çandî ya Peyvên Pêşîn – Wergêr:Berat Qewîendam

– Hasbeg Koksal / Bayê Lingbez

– Mahîn Şêxanî / Bawer Bike

– Mehmet Gur / Pêxemberek Rabû ji Colemêrgê: Şêx Adî

– Mehmet Dinç – Bedro / Wergera ji Tirkî; Mikaîlê Berbestê

– Umer Binî Xettab, Yezdîcerd û Nemeyên Wan / Wergera ji Tirkî; Seyfedînê Welekorî

– Mervan Serhildan / Sûdwer im Ez

– Keyhan Mihemedînijad / Newroz

Têkîlî: [email protected]

Kurdî: https://www.bernamegeh.org/