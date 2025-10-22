Berfa demsalê ya ewil rê girt…

Li ser rêya Wanê ûş navçeya Miksê bilindahiya 3000 metreyî de berfa salê ya ewil barî û rê ji berfê hate girtin.
Berfa ku şevîdin destpêkirî heta serê sibehê berdawam bû. Karmendên pakijkirina rêyan dest karê xwe kirin û hewldidin ku rê neyê girtin û pakij dikin.
“Li gorî nirxandinên dawî, tê payîn ku barana giran a îro li herêma Wanê ji saetên êvarê ve zêde bibe û li hin deveran bigihîje mîqdarên giran (21-50 kg/m²). Li herêma Wanê tê payîn ku baran û bahozên giran bibarin.
Tê payîn ku li deverên li jor 2,000 metreyan berf be. Divê li hember xetera lehiyê,tedbîr bêne girtin û hemwelatî haj xwe hebin.