Babacan: Mesele heye û navê wê”Pirsa Kurd e”

Îro li Stanbulê, kongreya bajarê Stanbulê ya DEVA hate li darxistin serokê Partiyê Ali Babacan di kongreyê de axavtinek kir û di axavtina xwe de hukumet, Erdogan, Bahçelî û rewşa darayî bi tundî rexne kir. Herweha Babacan da xûyakirin ku,kesek ji vê rejimê ne memnûn e.

Beşek axavtina xwe de Babacan behsa pirsa kurd jî kir û got: Ji bo hebûn û tunebûna pirsgirêka Kurd ne hevceye mirov fala kukilka veke. Yên ku meraqê dikin ka pirsa Kurd heye yan tuneye bila vê pirsê ji Kurdên ku li vî welatî dijîn bikin. Şirîkî rewşa xirab Devlet Bahçelî her demî behsa vê yekê dike û dibêje pirsa Kurd tuneye. Bila Bahçelî derkeve serdana Şemzîna bike, herê li rezên Şemzîne bigere, bila serdana Cizîrê bike li pêşmigabilê Cizîre gerekî bike. Piştî wê bila vegere Enqere û bêje Pirsa Kurd Tuneye û em jî bala xwe bidinê.

Berdewamiya axvtina xwe de serokê Partiya DEVA got: Birêz Bahçelî Tirkiye ji van gotinên te yên bi hidetê aciz dibe. Qir qira ku tu dikî xelk bêzar bûne.Piçekî bêhna xwe fireh bike.Gelek hesaniye ku devera mirov rûnê bide ber qira.Rabe ser xwe li welat bigere rastiya bibîne. Em bi xwe hij welatê xwe dikin.Em welatê xwe ji zihniyeta were naterikînin.Emê vî welatî ji nefret û kîna we biparêzin. Em bi biryarin ku herkesekî ji siyaseta we ya xelkekî paşguh dike biparêzin.

Ali babacan behsa axavtina Erdogan ya Diyarbekirê jî û got: Li Diyarbekirê dibêje “ Ez xwedî li gotinên Xwe yên sala 2005ê derdikevim” Tenê ji bo xelkê deverê wek qodekî diaxive û refansê dide axavtina xwe ya wî demî. Veca ji kî ditirse û hesaba ji kî dike, gelek zehmete em têbigihin. Li Diyarbekir ber qiraxê Diclê Berx tê bîra wî. Lê dema tê ba Gurê Enqere tiştek di serî wî de namîne. Eve 3 Rojin li New Yorkê çi dibêje? Du meh derbas bûne ne li ba Berxê li qiraxê Dicleye. Hetiya li ba Gurê Enqere û dibêje” Pirsgirekek bi vî awayî tuneye. Li ba Berx başkeye li ba Gur Başkaye hêdî kes nizane berê wî li kûye.

Ali Babacan piştî ji bo pirsa Kurd Bahçelî û Erdogan bi tundî rexne kir, behsa awayê çareseriya pirsa Kurd kir û berdewamiya axavtina xwe de got: Vê desthilatê pirsa Kurd vejinand.Eslê meselê ev e. Devereka zarok lê dileyzin panzer bigerin meseleyek heye.Deverên ku piranî hemwelatiyên me yê Kurd dijîn qayum bêne tayin kirin, meseleyek heye. Eger hêja li Tirkiye pirsa zimanê zikmakî bê gotubêj kirin meselek heye. Eger salê tenê çend mamusta ji bo zimanê Kurdî bêne tayîn kirin û wezereta navxwe ji bo parastina jina bi 5 zimana daxûyaniye belav bike û bi zimanê duyem yê li vî welatî de tê axavtine cih nediyê, meseleyek heye. Navê vê meseleyê Pirsa Kurd de. Navnîşana çareserkirina pirsa Kurd siyaseta demokratik a meşruye.