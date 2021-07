Balyozxaneya Amerîka li Sûriyê li ser hesabê xwe yê Twitterê daxûyaniyek ji bo lêkolina termê Emin Îsa radigihîne. Daxûyaniyê de dibêje:

“Amerîka ji raportên ku behsa mirina Emîn Îsa Elî di girtîgehên Hêzên Sûriyeya Demokratîk de nîgeran e. Em daxwaza despêkirina lêkolîneke demildest û zelal dikin. Her kesê di ber vê destdirêjî yan serederiya xirap a bi girtiyan re berpirs be, divê were cezakirin.”