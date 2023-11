Almanya ji Tanzanyayê lêborîn xwest

Almanyayê ji bo sûcên wê yên di serdema kolonyalîzmê de ji Tanzanya lêborîn xwest. Serokkomarê Almanyayê Frank-Walter Steinmeier di serdana xwe ya Tanzanyayê de got: “Emê bi we re li bersiva pirsên bêbersiv ên ku aştiyê nadin we bigerin”.

Serokkomarê Almanyayê Frank-Walter Steinmeier got: “Em sûcên welatê xwe yên ku di serdema kolonyalîzmê de li Tanzanyayê kiriye şerm dikin û ji vî welatî lêborînê dixwazin. Ji ber tiştên ku Almanan li bav û kalên we kirine ez lêborînê dixwazim”.

Steinmeier, da zanîn ku ew dixwazin bi Tanzanyayê re pêşerojek hevpar ava bikin û ewê tiştên ku berê li welatê wî qewimîne vebêjin. Steinmeier got: “Wek Alman emê bi we re li bersiva pirsên bêbersiv ên ku aştiyê nadin we bigerin”.

TÊ TEXMÎNKIRIN KU 200-300 HEZAR MIROV HATINE KUJTIN

Piştî serdestiya Ereban axa Tanzanyayê ku ji salên 1880-1919an di bin desthilatdariya kolonyal a Almanyayê de mabû, bi damezrandina Cemiyeta Miletan re ketin bin desthilatdariya Brîtanyayê. Dema ku Serhildana Maji Maji ya li dijî koloniya Alman a di navbera 1905 û 1907 de bi tundî hat tepisandin, tê texmîn kirin ku di berxwedanê de nêzî 200-300 hezar kes hatine kujtin.