Alîgirên hikûmeta Sûriyê li dijî Rêveberiya Xweser xwepêşandan kirin

Berpirs û alîgirên Hikûmeta Sûriyê li bajarê Hesekê li dijî Rêveberiya Xweser û danîna dorpêçan xwepêşandan kirin.

Li Helebê, Firqeya 4an a Artêşa Sûriyê taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên Kurdnişîn dorpêç kirine, li hember wê jî Hêzên Asayişa Rêveberiya Xweser dorpêç li ser çargoşeyên Ewlekarî yên Hikûmetê li Qamişlo û Hesekê danîne.

Alîgirekî Hikûmeta Sûriyê li Hesekê dibêje, HSDê ard li ser firneyan qut kirine û dorpêç li ser wan hatine danîn û mazot jî li ser jeneratorên taxên wan hatine birîn.

Li gorepana navenda bajarê Hesekê yê Cizîra Rojavayê Kurdistanê, roja 27ê meha Nîsanê, alîgirên hikûmeta Sûriyê derketin xwepêşandanekê, ku tê de berpirsên hikûmetê jî beşdar bûn.

Li gorî gotin, silogan û pankartên ku xwepêşanderan bilind kirine, ew diyar dikin ku li dijî dorpêça Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) ê li ser her du bajarên Hesekê û Qamişlo derketine.

Xwepêşander Ehmed Ebû Erîc got, “Îro ard ji ser firneyan hatiye birrîn, mazot ji ser muwelîdeyan hatiye birrîn û dorpêç li ser gel hatiye sepandin.”

Beşdarên xwepêşandana li Hesekê ku wêneyên serokkomarê Sûriyê bilind kirine, girjiya di navbera Hêzên Ewlehiyê yên Rêveberiya Xweser û Hikûmeta Sûriyê li Qamişlo û Hesekê bi dorpêça HSDê binav dikin û daxwaza bidawîanîna wê rewşê dikin.

Xwepêşander Amîne Um Mehmûd anî ziman, “Helbet nan, nan ji me re nayê, jenerator ji ser me hatine birrîn, kar nakin. Em bi rojî ne, ev ne ti rewş e, em hêvî dikin ku bi saya Xwedê dorpêç ji ser me bê rakirin.”

Ev xwepêşandan di demekê de ye, ku Hêzên Ewlehiya Navxwe yên Rêveberiya Xweser ragihandiye, tenê wan dorpêç li ser Çarçoveyên Ewlehî li wan her du bajaran durist kiriye, li beramber dorpêça hêzên hikûmetê li ser her du taxên Kurdnişîn Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên li bajarê Helebê ku rê nayê dayîn ard, xwarin û derman derbasî wan her du taxan bibin.

Di derbarê vê rewşê de, berdevkê rêxistineke mafên mirovan, ji Tora Medyayî ya Rûdawê re ragihand ku nabe welatiyên sivîl li kû derê bin, bibin qurbaniyên nakokiyên siyasî, her wiha destnîşan kir ku, xwepêşanderên li Hesekê dorpêça hikûmetê li ser Şêx Meqsûd û Eşrefiyê, li ber çavan negirtiye.

Berdevkê Rêxistina Mafên Mirovan Ibrahîm Şêxo ji Rûdawê re axivî û got, “Ji dema nêzîkî mehekê ve, derbarê dorpêça li ser her du taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê li Helebê û bajarên Qamişlo û Hesekê, girjî di navbera Rêveberiya Xweser û Hikûmeta Sûriyê de heye û tevî navbeynkariya aliyê Rûsî jî rewş çareser nebûye.

