Komên alîgirên Amedsporê Barikat û Mor Barikat, li dijî zêdebûna bikaranîna tiryakê li Amedê kampanya ‘Li Dijî Tiryakê Bibin Barîkat’ dan destpêkirin. Alîgiran ji hemû sazîyên sivîl xwestin ku piştgirîyê bidin wan.

Barikat û Mor Barikat, ên ku di 6ê Tîrmehê de li ser hesabên xwe yên medyaya civakî bi hashtaga “#GeçitVermeAmedsporlu” xebatên hesasîyetê li dar xistin, plan dikin ku di rojên pêş de bi rêxistinên sivîl re sempozyûmekê li dar bixin. Rêveberên Barikat û Purple Barikat bang li gel û sazîyên sivîl kirin ku di xebatan de piştgirîyê bidin wan.

TEMENÊ BIKARANÎNÊ DAKET

Rêvebirê Koma Barikat Îbrahîm Aygurt, destnîşan kir ku li Diyarbekirê temenê bikaranîna tiryakê daketiye, bi hêsanî tê bidestxistin û diyar kir ku van faktoran ew mecbûr kirine ku gavekê bavêjin. Aygurt, ji bo pêşî li zêdebûna van maddeyan bê girtin wiha got: “Ji bo me cihê meraqê bû ku ev maddeyên han ji ku hatine girtin û çawa tên firotin. Di pratîkê de me ewil kampanya ‘Li Dijî Tiryakê Bibin Barîkat’ da destpêkirin. Me li kolanan çalakî pêk anîn, me daxuyanîyên çapemenîyê dan. Lê roj bi roj sînorê temen gelek daketiye. Bi vî awayî em ji pêşeroja ciwan û zarokên xwe ditirsin. Ji ber vê yekê jî heta ji destê me bê emê piştgirî û xebat û kampanyayên li ser vê mijarê bidomînin”.

‘XETEREYA KU DIKARE BIKEVE MALA HER KESÎ’

Aygurt da zanîn ku divê her kes li dijî zêdebûna dozên tiryakê têbikoşe û wiha got: “Me axaftin kir. Emê bi sendîkayên tenduristîyê re hevdîtinê bikin. Em plan dikin ku sempozyûmekê saz bikin. Bijîjkên ku em pê re axivîn hene. Wan diyar kir ku ewê piştgiriyê bidin semîner û hevpeyvînê. Em difikirin ku bi pratîkî dakevin kolanan. Di encama vê xebatê de li ku pêwîst be emê li wir bin. Emê tu carî dest jê bernedin. Ji ber ku ger îro em bêdeng bin wê sibê zarokên me mezin bibin û wê ev xeterî bikeve her malê. Dibe ku îro ev firoşkar, dabînker an jî pêşeng bibêjin ‘Emê ji vî karî derkevin’, lê ev xeterek e ku dikare bikeve mala her kesî. Encam çi dibe bila bibe emê nehêlin”.

‘ŞERÊ TAYBET LI DIJÎ ERDNÎGARÎYA KURDÎ YE’

Barikat destnîşan kir ku tiryak û fuhûş “alavên sîstemê” yên ku bi civakê re nayên naskirin e û wiha got: “Teşwîqa ciwanan a ber bi jiyana gendelîyê, kêmkirina asta hişmendîya wan, windakirina ramana wan a îdeolojîk û nebûna ferdekî bikêr a ji bo civakê ye. Civak ji ber kêmbûna asta hişmendîyê di jiyana xwe ya pêşerojê de ji bo me sedemên xemgînîyê ne. Îro li kîjan bajarî, gund û navçeyekê be, ji xeynî van kiryarên hovane, hûn çi bikin, hûnê bên darizandin. Lê îro, yên ku pêşengîya vî karî kirin û pêşkêş kirin; Yên ku van maddeyan tînin bajar, gund û dibistanan bi rehetî li derdorê digerin. Berpirsiyarê her tiştê ku li vê erdnîgariyê dibe û pêşîya ciwanan digire, pergala dewletê ye. Çima ev yek nayê girtin? Gelo konsepta şerê taybet a li dijî erdnîgarîya Kurdan e? Gelo ev ceza li dijî me ye?”.

‘GER PÊWÎST BÛ EM Ê KOLANAN BIGIRIN’

Aygurt destnîşan kir ku divê hemû sazîyên sivîl û gel ên li bajêr bikevin nava têkoşîna xwe û wiha dawî li axaftina xwe anî.

“Armanca me ew e ku sendîkayên tenduristîyê û rêxistinên sivîl vê xebatê bi rê ve bibin. Ji bo pêşîlêgirtina wê çi ji destê me bê divê em bi hev re bikin. Em piştgirîyê didin yê ku pêşengîyê bike. Heta ku encamê negirin emê dev ji vê bernedin. Em bi tenê bin jî ger hewce bike emê kolanan bigrin, daxuyanîya çapemenîyê bidin, li ber walîtî û polîsan rûnin. Em naxwazin dejenere bibin. Em naxwazin ciwanîya xwe, cewherê xwe, kevneşopîya xwe winda bikin. Em ciwanên erdnîgarîyek hişmend in. Em nevîyên Şêx Seîd in. Emê ti carî rêznameya xwe winda nekin”.

MA