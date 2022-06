Akademisyen û rewşenbîr kuştina ciwanê Kurd bi destê PJAK/PKKê şermezar dikin

Daxuyanîya grûpek rewşenbîr û akademîsyenên rojhelatî li ser kuştina ciwanê kurd Soran Exter Semer bi destê hêzên girêdayî PJAK/PKK ve:

Bang bo helwêsteka yekdeng;

Na bo kuştina kurdan bi destê kurdan!

Erê bo parastina kerameta mirovê kurd!

Hevniştîmanîyên hêja!

Çend roj bi ser kuştina xortekê kurd bi navê Soran Exter Semer, ku ligor salixên endamên malbata wî bixwe, bi destê çekdarên PJAKê (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê) hatîye encam dan, re derbas dibit. Ev çend roj in, pêjna Soran û asarên ked û êşa spêdê û êvarîyan li dêmê vî xortî hew dihête ber çavên şênîyên gundê Rûwara Hewramanê. Rojên bihên jî êdî ne zarokekê sava dê hest bi germîya hembêza bavê xwe xe biket, ne hevsereka bêçare êdî dê heta derengî şevê li benda hatina hevjînê xwe bimînit, ne jî dêûbavekê ocaxkor dê êdî li hêvîya dîdara cegera xwe bimînin. Kuştina bêrehmane ya vî ciwanê kurd bêguman naxê bi hezaran mirovên kurd wekî me hejandîye û di kûrahîya hundirê me de hesteka bêhedarî tevî êşa wijdanê afirandîye; vê êşa wijdanê teqez bi yaxa alîgir û endamên wê partîyê jî girtîye.

Di vir de pirseka exlaqî ya giring xwe berceste diket. Gelo mirovekê kurd ku şev û roj di bin zulma bêeman a dewleta Îranê de dihête çewsandin, ewê ku edebîyat, ziman û kultura wî hatîye qefes kirin, yê ku av, jîngeh, samanên siruştî û gişt şûnwar û hafizeya wî ya dîrokî hatîye zeft kirin, ewê ku jîyara wî ya sibehî ne ewle ye, yê ku xwedîyê ti sazîyeka resmî nîne, di vî darê dinê de bê dewlet û bê çare maye û sitar tine lê peya be, hûn bi kîjan pîverên mirovî û exlaqî îznê didine xwe dengê wî bibirrin, bitirsînin, heysiyet û kerameta wî bişkênin û dawîyê ruhê wî jê bistînin?

Ji bilî şermezarkirina vê kiryara kirêt, em ji her takê kurd hêvî dikîn ku kuştina Soran Exter Semer ji bo têgehîştina exlaq, mafê mirovê kurd û parastina heysiyet û kerameta takê kurd bikine xala vegereka dîrokî û şêwazekê nû yê tegihîştina exlaq û civakê. Ji ber ku:

– Parastina Jîyana takê kurd û rêzdarî û berevanî li kerameta wî hevseng e digel pêgeh û nirxên ku neteweyê kurd heye. Neteweyê kurd û ferdên vî neteweyî li Rojhelatê Kurdistanê jiber êş û azara ku kişandîye, herwiha jiber fedakarîyên nirxafrîner ku ji xwe nîşan dane, hêjayî rêzlêgirtinê ye û divêt muameleyeka exlaqmend digel bihête kirin. Ji lewre, bi dîtina me, hêrişbirin bi ser kerameta takê kurd dihête wateya hêrişbirin bi ser keramet û serwerîya gişt kurdan wekî netewe. Ev derseka dîrokî û nirxekê gerdûnî ye, ku ji Pêşewayê Mezin, Qazî Muhemmed, serokê yekem Komara Kurdistanê wekî mîras bo me maye.

– Keramet takê kurd herwiha girêdayî ye bi jîngeha kulturîya ku têde dijî; ango civaka kurd li Rojhelat di hêla dînî, zaraveyî û kulturî de jîngeheka civakî û sîyasî ya pirreng û pirrehend e. Ji ber hindê her hewleka hêrişkar li hember van taybetmendîyên cihêreng mehkûm e û her projeyek ku bixwaze di ayindeyê de – paralel digel hewlên têkderane yên dewleta Îranê – taybetmendîyên pirkulturî yên civaka Rojhelatê Kurdistanê bikete navgînê jihevbirrîna sîyasî û civakî, dê rastî helwêsteka tund bihêt.

– Kerameta takê kurd li Rojhelatê di wateya gerdûnî ya xwe de girêdayî mafên medenî, sîyasî, civakî û kulturî ye, ku ew taka wan heq dike. Ji vê perspektîvê, di paşerojê de kengê mafê derbirîna ra û boçûnê, mafê partîguhertinê, mafê beşdarî di proseya giştî ya sîyaset û mulk û malê takê kurd bikevîte ber hêrişa her hêzeka kurd de, dê helwêsteka tund li hember xwe bibînit û di dema pêdivî de hemî navendên têvel yên komelgeha cîhanî dê liser bûyerên vî çeşnî bihêne agehdar kirin.

Hevniştîmanîyên xweşdivî,

Werin em dosyeya kuştina bêtawan a Soran Exter Semer bikîn werçerxîneka dîrokî; bila ev xeleka dûmahîkê ya vê trajedîyê bit, da ku êdî ti zarokeka kurd ji germîya hembêza bavê xwe bênesîb nemînit, bila êdî ti hevser, dayîk, bav, xwîşk û bira ji vegerîyana ezîzên xwe bêhêvî nemînit. Bila her rêxistineka siyasî ya kurd ku gef û hêriş û tunekirina cism û cesteyê takê kurd wekî beşek ji metoda çalakîyên xwe dibînit li xwe vegerit û daxwaza lêborîne biket. Bila êdî çewsandina dualî liser takê kurd dawî lê bihêt.

Divêt em kerameta takê kurd di hest û hizrên xwe de bi ser her nirxî de helsengînin, jiber ku kerameta mirovî, bi exlaqê arîstotelîyan, fezîleta felsefî û nirxên gerdûnî ve girêdayî ye. Jiber ku dawîya dawî, ya ku bikarit mirovê kurd ji çîroka reş a zulma dewleta Îranê rizgar biket û rêka serwerîya sîyasî muyeser biket tenê ev kerameta ye.

Digel spas û rêzdarîyê

Azad Selewatî, çalakê sîyasî

Azad Rustemî, nivîskar

Azad Mustewfî, rojnamevan

Arêz Darapûr, Kurdocide Watch, K Rojhelatê Kurdistanê

Alan Hesenîyan, mamostayê unîversîtê,

Alan Xas, çalakê sîyasî

Alan Futûhî, vekoler û mamostayê unîversîtê

Awat Elîyar, mamostayê unîversîtê

Ehmed Libadî, çalakê sîyasî,

Ehmed Mihemedpûr, mamostayê unîversîtê

Efrasîyab Gramî, çalakê sîyasî

Evîn Ebrîşemî, çalakê sîyasî

Îqbal Seferî, nivîskar û çalakê sîyasî

Baba Şêx Nasirî, çalakê sîyasî

Brahîm Cehangîrî, çalakê sîyasî

Behram Sultanpenah, nivîskar û çalakê sîyasî

Bêhzad Xoşhalî, çalakê sîyasî

Bêhrûz Şucaî, mamostayê unîversîtê û çalakê sîyasî

Tahir Berhûn, çalakê sîyasî

Tahir Hikmet, çalakê sîyasî

Celîl Azadîxwaz, çalakê sîyasî

Cemal Necarî, nivîskar/ şair

Cemşîd Behramî, sînemakar

Cemşîd Kîyanî, çalakê sîyasî

Cemîl Kulahî, nivîskar, çalakê sîyasî

Cemîl Ehmedî, çalakê sîyasî

Cehangîr Wiryanî, çalakê sîyasî

Husêyn Bexşî, çalakê sîyasî

Heme Muhtedî, çalakê sîyasî

Xebat Resûlî, çîroknivîs

Xalid Xeyatî, mamostayê unîversîtê / çalakê sîyasî

Riza Seyyidnejad, çalakê sîyasî

Resûl Sultanî, nivîskar, şair û wergêr

Rojîn Şerîfî, çalakê sîyasî

Dilşad Hewramî, çalakê sîyasî

Suhrab Kerîmî, çalakê sîyasî

Soran Pîrotesûr, çalakê sîyasî

Seîd Axayî, berpirsê rêxistina Kazîwey Rojheľat

Selah Rehîmî, çalakê sîyasî

Şahîn Kerîmî, nivîskar, m. Unîversîtê

Şwane Rezgeyî, çalakê sîyasî

Şueyb Danişpejûh, çalakê sîyasî

Şerîf Felah, rojnamevan

Serdar Kawe, çalakê sîyasî

Şehla Debbaxî, nivîskar, çalakê sîyasî

Irfan Rehnimûn, çalakê sîyasî

Elî Eşref Muradî, çalakê sîyasî

Elî Fethî, nivîskar/wergêr

Qadir Ilyasî, çalakê siyasî û hunerî

Qasim Reyanî, çalakê sîyasî

Kawe Ahengerî, çalakê sîyasî

Kûruş Wiryanî, çalakê sîyasî

Kejal Hacî Mîrzayî, çalakê sîyasî

Kejal Mihemedî, m. Unîversîtê

Kiyareş Şehswarî, çalakê sîyasî

Mehpare Rizayî, çalakê sîyasî

Mamend Roje, rojnamevan/çalakê sîyasî

Mensûr Suhrabî, m unîversîtê, çalakê sîyasî û jîngehê

Mensûr Sidqî, wergêr/çalakê sîyasî

Nahîd Husêynî, çalakê sîyasî

Helmet Meirûfî, rojnamevan/çalakê sîyasî

Hêriş Palanî, çalakê sîyasî