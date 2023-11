Gotubêjkirina aşitiya cîhanî bi Nêçîrvan Barzanî re

Cora Sulleyman

(Thediplomaticaffairs)

Macron eleqeyek mezin nîşanî rewşa Me da; Nêçîrvan Barzanî di ME de xwedî cihekî girîng e. Rêveberiya wî her tim li hemberî nakokiyên herêmî nêzîkatiya hevseng digirt. Ji ber vê yekê hevdîtina bi Macron re tê wateya danûstendina dîplomatîk a watedar, ronîkirina perspektîfên herdu rêberên Ewropî û Rojhilata Navîn ên di derbarê alozbûna rewşa Xezayê de.

Dema ku cîhan li benda encamên berbiçav ên vê civîna bilind e, bê guman dê diyaloga di navbera Macron û Barzanî de hûrguliyek nû li gotûbêjên derbarê êrişa Îsraîlê ya li Xezayê zêde bike. Ev yek girîngiya hewldanên dîplomatîk ên domdar di birêvebirina qeyranên cîhanî de û pêşvebirina aşitiyê li herêmên bi nakok nîşan dide.

Biryara Macron a gotûbêjkirina vê pirsê bi Barzanî re, nêzîkatiya çalak ji bo navbeynkariya vê rewşa aloz pêşniyar dike.

Têkiliya Macron bi Barzanî re li ser vê mijarê dibe beşek ji stratejiya berfirehtir a Fransa ji bo pêşvebirina aştî û ewlehiya navneteweyî.

Fransa bi kevneşopî hevalbendê nêzîk ê Iraqê ye û ev hevdîtin tekezî li ser berdewamiya wê pêwendiyê dike.

Hevdîtin her wiha derfetê dide lîderan ku têkiliyên dualî gotûbêj bikin.

Danûstandina Macron bi Barzanî re jî tê çaverêkirin ku bandorê li danûstandinên paşerojê yên serokê Fransa bi hêzên din ên cîhanê re bike. Fransa, endama daîmî ya Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî, roleke diyarker di çespandina bersivên navneteweyî yên li hember pevçûnan de heye. Agahiyên ku ji vê hevdîtinê hatin bidestxistin, dibe ku helwestên Fransayê di gotûbêjên pêşeroj ên Konseya Ewlekariyê yên li ser êrîşa Îsraîlê ya li ser Xezeyê de agahdar bikin.

Civîna Macron û Barzanî girîngiya diyaloga dîplomatîk ji bo çareseriya krîzên cîhanî nîşan dide.

Civîn rola serokên cîhanê di parêzvaniya aştiyê de xurt dike.

Civîn di rewşên tevlihev ên jeopolîtîk de hewcedariya têgihîştina perspektîfên cihêreng radixe ber çavan.

Diyaloga zelal a di navbera Macron û Barzanî de dê bibe alîkar ku gotûbêjên navneteweyî yên berfirehtir li ser nakokiyên Îsraîl û Filistînê.

Rola dîplomasiya navneteweyî di çareserkirina nakokiyan û pêşvebirina aştiyê de her ku diçe girîngtir dibe.