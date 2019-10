Wezîrê Derveyê Fransa: Min peyama dostayetî û piştgîriya Serok Macron aniye

Piştî civîna roja 17/10/2019 ya di navbera Serok Nêçîrvan Barzanî û Jean-Yves Le Drian Wezîrê Derveyê Fransa li Hewlêr, li civîneke rojnamevaniyê da, di destpêkê de Serok Nêçîrvan Barzanî li gotara xwe da got: “Xweşhalbûyîn bi pêşwazîkirina birêz Cenabê Wezîrê Derveyê Fransa û bi germî bixêrhatinê lê dikîn, em serdana cenabê wî bi taybetî ya li vê rewşa aloz ya navçeyê da, wekî piştgîrî û girîngîdana Fransa bi Herêma Kurdistan û Iraqê û cîgîrbûna aramiya li Iraq û navçeyê bi giştî dibînîn.”

Di derbarê naveroka civîna wan jî rêzdar got: “Li civîna me ya îro ya li gel cenabê wî, me behsa rewşa niha ya Iraqê û guftûgo û berev pêşveçûna peywendiyên Hewlêr û Bexdayê kir. Me behsa girîngiya aramiya siyasî û emnî û paşaroja proseya siyasiya welat da kir. Her wiha pêşhat û pêşketinên dawî yên navçeyê bi giştî û rewşa Sûriye û operasyona serbaziya Rojhilata Firatê li vê civînê da bi awayeke giştî hatin behs kirin”.

Li beşekî dinê gotara xwe da di derbarê rewşa li Rojhilata Firat li Sûriye, birêz Serokê Herêma Kurdistanê got: “Em dilgiraniya rewşa mirovî û egera koçberbûna xelkê navçeyêne bi taybetî ku hejmarek ji grûpên tundrewên rikeberên Sûriye li operasyona serbaziyê da beşdarin. Ji aliyeke din ve jî pêşhat balê dikşînin li ser metirsiya ciddî ya serhildana Da’îşê dikin ku gefeke rastîn ya ciddiye û rewşê berev aloziyê ve dibe. Bi raya me rewşa navçeyê zerûreta hengav avêtina navdewletiyê dixwazê bo ku şer û pevçûnan rabigrin û çareseriyeke siyasî û aştiyane ji bo çareserkirina rewşa aloz ya Sûriye bê pêşxistin. Ji bo cîgîrbûna aramî û çareseriya aştiyane her çi bikevê stûyê me û ji bo hemû hevkariyekê, em amadene.”

Rêzdar li dawiya gotara xwe da got: “Bi navê Serokayetiya Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê ve dûbare bixêrhatina cenabê Wezîrê Derveyê Fransa dikîn, spas û pêzanînên me ji bo Fransa û cenabê Serok Macron dûpat dikîn ku li rojên dijwar da piştgîrî û hevkariyê pêşkêşî Herêma Kurdistanê kir û rolekî mezin li vekirina dergeha guftûgoyê ya li navbera Herêma Kurdistan û Hikûmeta Federala Iraqê dît. Her wiha rolekî mezin li yarmetîdana Iraq û Herêma Kurdistanê li şerê Da’îşê da dît, carekî din hatina îro ya rêzdar ya ji bo Hewlêr û Iraqê, nîşana piştgîriye ji bo Herêma Kurdistan û Iraqê û tevahiya navçeyê.”

Paşê birêz Wezîrê Derveyê Fransa li gotara xwe da got: “Spas ji bo birêz Nêçîrvan Barzanî, eve heftemîn serdana mine ya navçeyê, her carek jî gelek bi xweşhaliyê ve min serdana xwe encam daye, sê car wekî Wezîrê Berevaniyê hatim û çar car jî wekî Wezîrê Derve û eve cara çareme wekî Wezîrê Derve serdanê dikim. Min ku serdana Bexda û vir jî kiriye, ji bo eweye peyama dostayetî û piştgîriya Serok Macron û Fransa bi cenabê we û her wiha hemû birayên me yên Kurd rabigihînim.”

Li beşekî dinê axaftina xwe de birêz Le Drian got: “Wekî ku min got heft car hatim ku hinek car xweş bû û hinek car jî rewş gelek baş nebû, îro divê bibêjim ku rewş birastî ne başe û rewşeke nexweş çi li rûyê emnî ve ji bo Herêma Kurdistanê û asayîşa Iraqê bi giştî û her wiha ji bo aramiya Ewrûpa û Fransa jî ji ber wê yekê ku êrîşa Tirkiye ya ji bo bezandina tixûb ya li nav Rojava û her wiha paşvekêşiya hêzên Amerîka li heman demê da ji Sûriye, rewşek dirust dike ku birastî nearamiya navçeyê li pey xwe da tîne û muhlet bi Da’îşê dide dûbare nefesek wergirê û carekî din rabe serxwe”.

Li berdewamiya gotara xwe de rêzdar got: “Niha em ji xwe dipirsîn li van pênç salên derbasbûyîda ew hemû hewlên ku me daye gihîştiye kû? Niha gihîştiye rewşek ku birastî gelek cihê dilgiraniya me ye û bûye sedema nearamiyê. Ez îro hatime ji we re bibêjim ku li vê rewşê de em piştgîriyê li we dikîn. Em her dû alî hevrêyîn li ser wan bîr û nêrînan ku Da’îş birastî şikest pê nehatiye û hê jî li ser karên xwe berdewame. Em berdewam dibîn li hevdîtinên xwe de û li gel berpirsên Bexda me nirxandina rewşê kiriye li vî warî de û bi raya me ku pêwîste welatên Hevpeyman kombibin heta bizanîn li niha da gihîştîne çi qonaxek. Em di destpêkê de (30) welat bûyîn, lê belê îro dû welat ji wan sîh welatan rolek dibînîn ku birastî cihê pirsiyare.”

Her li vî derbarî de birêz Wezîrê Derveyê Fransa got: “Sedemên dirustbûna Hevpeymaniya dijî Da’îş wekî xwe mane û pêwîste dûbare nirxandina rewşê bê kirin û hêvîdarîn bi zûtirîn dem civîna hemahengiya welatên Hevpeymanan bê encamdan. Her wiha her (28) welatên Yêkîtiya Ewrûpa jî wan pê baş bûye ku ev civîna hemahengiyê bê encamdan û heta ku ev babet bibin mijara behs û guftûgoyê bi taybetî mijara terorîzm li Bakûrê Rojhilata Sûriye. Hinek car ji bîra me diçê bibêjîn ku zêdetirê li sêzdeh hezar kes li wir ji îslamiyên tundrewanin û dû hezar û dû sed kes ji wan biyanîne. Eger endamên malbatên wan jî hejmar bikîn wê demê hejmar digihe çil hezar kesan û eve jî babetekî gelek gelek mezine û eger xelkê Da’îş ewên bi nihênî çalakî encam didîn bînîn ser wan hevkêşeyê, birastî karesatekî mezin rûdide”.

Rêzdar li berdewamiya axaftina xwe de got: “Gelek pêwîste welatên Hevpeyman li ser çalakiyên xwe yên dijî Da’îş berdewam bin û ew hengavên ku pêwîste derbarê wan terorîstan de bavêjin ku li Bakûrê Rojhilata Sûriye hatine girtîne. Ewê wekî nûçe bi me gihîştiye û heta niha jî ewê ku me bihîstiye emniyeteke başe. Me behsa rêkarên xwe kir heta bigihîn hevkariyek li dadgehan da li rûyê dadweriyê ji bo dadgeh kirina wan û awayê mekanîzma dadgehîkirina wan”.

Birêz Le Drian her di derbarê naveroka civînê de got: “Me behsa ewe kir ku rewşa mirovî û ew rewşa niha rûdaye û ew kêşeyîn ku me destpêka meha cotmehê de dît, piştî ku Da’îş li ser erdê nema, metirsiya koçberbûna xelkê li holê daye. Ewê niha li holê daye û ewê tê pêşbînî kirin hejmareke zêdeyê xelkê Kurd mal û warên xwe bi cîh hiştine, koçber bibin û bêne Herêma Kurdistana Iraqê, ji bo wê yekê pêwîste hevkariyên xwe yên mirovî bihêz bikîn û li vî derbarî de Fransa deh milyon Euro terxan dike heta bikarîn ew yarmetiya ji destê me tê li warê mirovî da ji bo koçberan pêşkêşî we bikîn”.

Li dawiya gotara xwe de birêz Wezîrê Derveyê Fransa got: “Dûbare dixwazim dostayetiya xwe ji bo birêz Serok Nêçîrvan Barzanî û li rêya cenabê we ve jî ji bo tevahiya neteweyê Kurd dûpat bikîn.”