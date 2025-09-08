CHP naxwaze avahiya Stanbulê radestî qayûm bike..!

Piştî betalkirina Kongreya Parêzgeha Stenbolê ya Partiya Komarî ya Gel(CHP) bi biryara dadgehê, Gürsel Tekin, ku wekî qayûm hatibû tayînkirin, Gursel ragihand ku ew ê îro saet 12:30an biçe navenda CHPê, ev yek bû sedema banga kombûnê li Navenda Parêzgeha Stenbolê ya CHPê.
Ji ber ku endamên partiyê ber bi avahiyê ve diçûn, li navçeyên Beşîktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer û Şîşliyê bi fermana Waliyê Stenbolê xwepêşandan û meş hatin qedexekirin.
Navenda Parêzgeha Stenbolê ya CHPê ji duh şev ve di bin dorpêça polîsan de ye.
Tîmên polîsan ketin û derketinên Navenda Parêzgeha Stenbolê ya CHPê asteng kikin, û li ber avahiyê barîkatên nû hatin danîn.
Ber bi sibehê ve, bi kamyonan bêtir barîkatan anîn herêmê.
Dema ku barîkatan dihatin rakirin, dirûşmeyên wekî “Rizgarî bi tena serê xwe tune ye, hemû bi hev re an jî ne kesek”, “Serhildan, şoreş, azadî” û “Ev tenê destpêk e, têkoşînê bidomînin” hatin gotin.
Dema ku astengî dihatin danîn, di navbera polîs û endamên CHPê de pevçûnek kurt derket.
Parlamenter û endamên partiyê, di bin baranê de, hêviya hatina qayûmin da ku wî nexin avahiyê de.
Cîgirê Serokê CHP Gökan Zeybek di medya civakî de daxûyaniyek da û got: “Saet 6:43 sibehê ye… Em ê vê derê teslîm nekin. Em hemû demokratan, hemû endamên CHP vedixwînin ku Navenda Parêzgeha Stenbolê biparêzin.”
Cîgirê Serokê Koma CHP di parlementoyê de Alî Mahir Başarır, Cîgirê Serokê CHP Gökan Zeybek û Cîgirê Serokê CHP Deniz Yavuzyılmaz li ber avahiya parêzgehê sekinîne.
Cîgirê Serok Deniz Yavuzyılmaz îdia kir ku hin polîsên cilên sivîl bêyî destûr ketine avahiyê.
Dixweyê dê qayûm biryara dadgehê bînê cih û demjimêr dor 1200 herê avahiya CHPê. Lê berpirsên CHPê û gelek endamên partiyê ji bo nehêlin qayîm bikeve nava avahiyê li ber derê avahiyê kom bûne. Hinek ji wan şevîdin ve berderê avahiyê nobetê digirin.
Qayûm Gursel Tekin endamê CHPê ye, bi salan serokatiya CHPê ya şaxa Stanbulê kiriye, parlementerê berê yê Stanbulê ye û cigiriya serokê CHPê kiriye û bi salan endametiya reveberiya CHPê kiriye.