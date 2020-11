Rewşenbîr û siyasetmedar ji Amedê bang dikin: Em keyfa dijmin bi xwe neynin!

Li bakurê Kurdistanê zêdeyî 400 siyasetmedar .rewşenbiîr ,nivîskar û kesayetên welatparêz di derbarê rewşa başûrê Kurdistanê de daxûyaniyek ji bo Raya Giştiya Kurdistanê ragihandin.

Li Diyarbekirê di civînekî çapemeniyê de daxûyaniya xwe gihandin Raya Giştî.

Daxûyanî:

Em Kêfa Dijminan Li Xwe Neynin, Werin Em Li Dora Destkeftinên Xwe Yên Netewî Bibin Yek

Wek bi giştî miletê Kurd û bi taybetî jî gelê me yê Başûrê Kurdistanê di dem û pêvajoyeke dîrokî û hesas re derbas dibin.

Dijminên Kurd û Kurdistanê ji bo destkeftinên gelê me yên netewî û dîrokî ji holê rakin tu firsendê ji dest bernadin û gelek planên qirej ên vekirî û veşartî bicîh tînin.

Di pêvajoyeke weha de girîngîya parastina nirx û destketinên me yên netewî, ji her demê zêdetir derdikevin pêş.

Ji ber vê yêkê, ew êrîşa ku PKKyê di roja 04.11.2020ê de li Başûrê Kurdistanê, li der û dora qezaya Amêdîyê birîye ser hêzên pêşmerge, di eslê xwe de nîşana tune hesibandina meşrûîyeta statuya sîyasî ya federe ya Başûrê Kurdistanê ye û bi tu awayî ne cîhê qebûl kirinê ye. Em vê êrîşê şermezar dikin.

Eve demek e ku hebûna PKKyê ya li Başûrê Kurdistanê û çalakîyên wê yên ku îradeya meşrû ya Parlamento, Hikûmet û Serokatîya Herêma Kurdistanê tune dihesibîne, bûye sebebê gelek tengezarîyan.

Lê mixabin, bi vê êrîşa ku di roja 04.11.2020ê de rûdaye, ev alozî û tengezarî gihîştîne merhaleyeke nû ku ev jî cîhê metirsî û fikareyan e.

Tu şik tê de tune ye ku êrîş û şerên bi vî rengî, dê zerareke mezin bide doza rewa ya miletê Kurd û destkeftinên me yên netewî yên li Başûrê Kurdistanê. Êrîş û şerên bi vî rengî tenê ne rîskek li ser destkeftinên Başûrê Kurdistanê ye, herweha li perçeyên din ên Kurdistanê jî dê bibe sebebê birînên kûr ên ku kewandina wan dê gelekî zehmet be.

Pir zelal e ku herî zêde kêfa dagirkeran dê ji vê rewşê were.

Ji ber vê yekê jî, ji bo ku em dereng nekevin, ji bo ku em bikaribin rê li ber nexweşî û têkdanên mezintir bigirin, divê em van tengezarî û alozîyan bi dawî bînin. Ji bo em bikaribin vê bicîh bînin divê em sebebên van tengezarîyan ji holê rakin.

Ji bo vê jî divê PKK serwerîya Rêvebirîya Herêma Kurdistanê nas bike, divê rêzê li îradeya wê ya meşrû bigire. PKK divê bi çalakîyên xwe û helwestên xwe yên sîyasî rê ji êrîş û midaxaleyên dewletên mêtingehkar ên li ser Başûrê Kurdistanê re xweştir neke û divê hemû pirsgirêk bi rêya dîyalogê û bi hevdu dîtinan bêne çareser kirin.

Birêz Serok Mesûd Barzanî di gotareke xwe de gotibû ‘’Divê em şerê birakujîyê wek karekî heram bizanibin’’. PKK divê vê nêrîn û gotara Birêz Serok Mesûd Barzanî bi hişmendîyeke berpirsyarane û bi awayekî çêker binirxîne û divê xwe ji helwestên ku dê bibe sebebê têkçûna aramîya Herêma Kurdistanê dûr bixe.

Ji bo ku van pirsgirêkên heyî kûrtir nebin û ji bo nexweşî û êşên nû rû nedin, divê raya giştî ya welatperwer a Kurd, dezgehên sivîl û aktorên sîyasî yên Kurd bi hevdu re helwestekê bigirin.

Li cîhê ku em kêfa dijminên xwe bînin, werin em bi hevdu re li dora doza azadî û serxwebûnê ya miletê xwe bibin yek. 09.11.2020

İsmail Beşikçi Nivîskar, Eskerê Boyik Nivîskar, Mesud Tek Serokê Giştî yê PSKê, Mustafa Özçelik Serokê Giştî yê PAKê, Adnan Güllüoğlu Doktor, Fuad Önen Nivîskar, Ruşen Aslan Parêzer, Zinar Soran (Nivîskar &Siyasetmedar), Şeyhmus Ülek Parêzer, Metin Pirani Sekreterê Giştî yê Hereketa Azadî Hareketi, Jiyan Timurtaş (CNK), A. 