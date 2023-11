Werin em destûrekî layîqê vî miletî çêkin!

Parlementerê Êlihê û Berdevkê HUDA PARê Serkan Ramanli got, “Heke em ji vî welatî hez dikin, werin em bi hev re makeqanûneke li gor vî gelî û ya ku ev milet heq dike çêkin.”

Kongreya HUDA PARÊ ya bajarê Sêertê hate li darxistin û Ramanlî jî beşdarî kongreyê de kir û axaftinek kir û diyar kir ku pêwîstiya welat bi makeqanûneke nû heye.

Ramanli dîsa bangên xwe yên ji bo makezagona nû dubare kir û got, “Hê jî divê em barê qanûna 82’yan a ku darbekaran li ser me ferz kir, hilgirin. Vê makezagonê nakokiyek mezin di nava gel û dewletê de paydakiriye. Beşên cuda yên civakê anine himber hev. Îtibara siyasetê hilweşand û hetta karî dadweriya bilind jî bike pevçûn. Niha nûnerên gel li Meclîsê ne û helbet îradeya çêkirina makezagona nû heye. Ez diyar dikim ku divê her kes bi berpirsyarî rabe. Êdî ferq nake ku em bi hev re nîqaş bikin û bi pirtûkên kevn re gotubûjan bikin û demê xwe bikujin. “Eger em ji vî welatî hez dikin, heke em evîndarê vî miletî ne, bila destûrek li gorî vî miletî û ku ev milet heq dike çêkin.”

Serokkomarê niha Abdulhekîm Tekîn ê ku hemû dengên delegeyên ku di kongreyê de bi yek lîsteyê deng girtibûn, ji nû ve weke serokêêaxa Sêrtê hate hilbijartin.

