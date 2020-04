Vîrûsa Korona

Ev medek kî baş ev sê çar asir ku dinya sekinî bû eram bûbû. Gel jî xwe ji bîr kiribû bi ticaretê û dane heva pera daketi bûn, û Xweda jî, ji bîr kiri bûn. Ê dimirin ji ji gelek cûrê nexweşî ya dimirin, sê roja tazîya wan di danîn û ji bîr dikirin. Gel jî bi kerîya diçûn tazîya, ê dimir ew hey çû ji bo ê sax xelk diçûne tazîya saxa.

Gelek hindik fatîha li ser wan dihatin xwendin. Lê îro çerxa felekê çawa zîvirî? Ji xafil de wekî ku revîya gura bikevê nava keryê mîha bi şev yekê li vir û yekê li wir bi xeniqênin, wisa bi serê vî milletî de hat! Erê ev nexweşî ji berê de hebûn li dinyayê bi milyonan însan di mirine. Lê ne hevqasî wekî bablîsokê wekî wê xertûma li Emerîka ku di seat e kê de duset kîlo metre diçû ev hêjî dijwar tir jî diçê û bela dibê bablîsoke.

Ew nexweşîyê berê li Qitakî çêdibû li qita din pê ne dihesan. Ev hîkmeteke xerîbe, Hecar ku şewb nexweşî çê dibûn me re ji zaroka di tirsîyan me digot, ev zarok lewazin bê hêzin û bê taqetin wê zarok tev bimrin. Îca ev vîrûs pêça xwe nadê zaroka (vîrûs ser zaroka re derbas dibê). Heger hinek pê bikevin jî ji hezarî yek, heger ku me re di vê bi fikirê ev ji terefê Xweda ve tiştek xerîbe. Hinek textor dibêjin zarok başlika wan bi hêze nikarê wan ev çîrokin.

Ez dibêjim zarok bê gunehin, xort jî hîn gunhê wan gelek giran nebûne, lê ev xityarê ku fitna dinyayê tevan dikin belkî Xweda derz na bidê van, lê wellahî însan cûrekî bê are ku Korona Vîrûs derbas bû çar rojin ev însan ê berê ne.

Lê em nihaka werin ser vê mijarê ka ev vîrûs ji kû derket? Ev raste ji Çînê derket? Heger raste ji Çînê derket û Çînî çila û mişka û beqa û marra dixwin û ev vîrûs berdane nava dinya yê, heger ev raste bela tevan dewletê dinya yê û Nato serkêşîya wan bikê dawê li Çîn bikin Tezmînatê van mirîyan teva ji Çîn bistênin. Wexta ku got, ez nadim bera embargo li ser deynin malikê lê xera bikin wê malka wî teva xerabê, wê werê sewîya berya heftê salî.

Lê ku Çîn xera bibê ciyê bazirganîya Ûrfalî û Nisêbînî ya, xera bibê Ê qismê ku bazirganî ya Çînê dikirin wê tevan îsyan bikin. Gû risasê Çînê hemî van tanîne nava Tirkî. Tev qahr û nexweşî bû, tişkî saxlem tu ne bû. Hemî kîmyesal û hîdrojan û Qesêr bû. Hetta niha we malê Çînê sexte û pîs tanî difirote gelê me ew jî ne bes bû, we Korona jî anî berda nav me!

2.4. 2020

Dilciwan Helwest