Vê carê Qeterê Hammas tawanbar kir..!

Ji bo êrîşa îarail a Xezayê serokwezîrê Qeterê Mihemed bin Abdulrahman El Thanî, Hamas tawanbar kir. Di vê êrîşê de 104 filistiniyan jiyana xwe ji dest dabûn. El Thanî, tevî ku bi eşkereyî navê HAMASê nedaye jî, daxuyanî da û got ku, ew ji tevgera berxwedanê gumana dike.
Roja Sêşemê, li bajarê Refehê yê Xezeyê gule li leşkerekî Refehê reşandin û leşkerek kuştin. Piştre Îsraîlê bi balafirên şer Refehê bombebaran kir. HAMASê her cure tevlêbûna xwe di kuştina leşkerê Îsraîlî de red kir û pabendbûna xwe ya bi agirbestê re dubare kir. Lê Tel Aviv û Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump tevgera Hamasê sûcdar kirin.