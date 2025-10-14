Trump:Ewqas petrol a Iraqê heye ku nizanê çi lê bike..!

Roja Duşemê, 13ê Cotmeha 2025an, bajarê Şarm el-Şêx mazûvaniya lûtkeyeke girîng a navneteweyî ya bi navê “Aştiya Xezzeyê” kir. Lûtke, kuji aliyê Serokê Misrê Ebdulfetah el-Sîsî û Serokê Amerîkayê Donald Trump hat lidarxistin, zêdetirî 10 serokên cîhanê û nûnerên nêzîkî 30 welatan beşdar bûn.
Armanca sereke ya civînê îmzekirina peymaneke aştiyê û nîqaşkirina gavên piştî şer, nemaze mijara ji nû ve avakirina Xezzeyê û pêşeroja rêveberiya sektorê bû.
Donald Trump gotarek pêşkêş kir ku tê de peymana aştiyê pêşwazî kir û wê wekî “daxuyaniyeke dîrokî ji bo Rojhilata Navîn a nû” bi nav kir. Serokê Amerîkayê hewlên navbeynkaran, nemaze Misir, Qeter û Tirkiyeyê, ku di danûstandinan de roleke sereke lîstin, pesinand.
Di beşek ji axaftina xwe de, dema ku spasiya serokên amade kir, Trump navê piraniya welatên beşdar da û spasiya xwe ji bo hebûna wan anî ziman. Trump behsa Iraqê kir, ku ji hêla Serokwezîrê Sûdanê Mihemed Şîa ve tê temsîlkirin û got, “Iraq. Iraqek me heye ku gelek petrol heye. Ewqas petrola wan heye ku ew nizanin çi pê bikin.”
Wî got, “Dema ku ewqas petrola we hebe û hûn nizanin çi pê bikin, ev pirsgirêkek mezin e.”
Civîna Şarm el-Şêx bi îmzekirina peymanek aştiyê ji hêla serokên ve bi dawî bû, ku tê de wan soz da ku hevrêziyek mezintir bikin da ku Xezzeyê ji nû ve ava bikin û ji bo çareseriyek mayînde ji bo nakokiya Îsraîl û Filistînê bixebitin.