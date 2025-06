Trump: Rojhilata Navîn dikare bibe cihêkî xeternak

Serokê Amerîkayê Donald Trump vekişîna artêşê ji hin welatên Rojhilata Navîn nirxand. Trump got, “Ew vedikişin ji ber ku ew dikare bibe cihekî xeternak. Em ê bibînin ka çi dibe. Me ew agahdar kirine ku, emê vekişin. Nabe ew bibin xwedîyê çekên Nûkleer, em ê destûrê nedin vê yekê.”

Serokê Amerîkayê Donald Trump di dema beşdarbûna xwe ya vekirina mûzîkalê li Navenda Kennedy li Washingtonê bi hevjîna xwe Melania Trump re ji endamên çapemeniyê re daxuyanî da. Di daxuyaniya xwe ya li vir de li ser vekişîna karmendên Amerîkî yên ne-esasî ji hin welatên Rojhilata Navîn şîrove kir, Trump got: Ew vedikişin ji ber ku ew dikare bibe cihekî xeternak. Em ê bibînin ka çi dibe. Me ew agahdar kirine ku, emê vekişin. Nabe ew bibin xwedîyê çekên Nûkleer, em ê destûrê nedin vê yekê.”

Trump di daxuyaniyekê de li ser platforma tora civakî Truth Social got, “Artêşa Amerîkayê dê di rojên pêş de û di her qonaxa pêşerojê de serkeftin li dû serkeftinekê bi dest bixe, ez ji her demê bêtir ji vê yekê piştrast im. Hûn ê wêrekiya bêdawî nîşan bidin. Hûn ê her santîmetreyek axa Amerîkayê biparêzin û Amerîkayê li çaraliyê cîhanê biparêzin!”

Daxuyaniyek ji aliyê rayedarekî Wezareta Derve ya Amerîkayê ve di raporek nûçeyan a çapemeniya Îsraîlê de di derbarê gavên ku ji aliyê Amerîkayê ve ji bo valakirina karmendên xwe yên li Rojhilata Navîn hatine avêtin de cih girt. Hat tomarkirin ku rayedar got, “Serok Trump pabend e ku Amerîkiyan hem li welêt û hem jî li derveyî welêt ewle bihêle. Li gorî vê pabendbûnê, em bi berdewamî rewşa karmendên guncaw li hemî balyozxaneyên xwe dinirxînin. Li gorî analîza me ya herî dawî, me biryar da ku hebûna mîsyona xwe li Iraqê kêm bikin.”

Di raporê de her wiha hate ragihandin ku Wezareta Derve ya Amerîkayê destûr daye ku karmendên ne-esasî û endamên malbatê li Behrêyn û Kuweytê derkevin. Herwiha, hate ragihandin ku Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Pete Hegseth vekişîna dilxwazî ​​ya endamên malbatên karmendên leşkerî li deverên cûda yên Rojhilata Navîn pejirandiye.

Vekişandina ku ji hêla Amerîkayê ve hatine destpêkirin, bi hinceta fikarên ewlehiyê yên zêde li Rojhilata Navîn, di demekê de tên ku rêveberiya Trump li pey peymanek nû ya nûkleerî bi Îranê re ye û rageşiya di navbera Îran û Îsraîlê de zêde dibe.