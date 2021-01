Trum ji kar tû dûrxistin yan bi xwe ji dev kar berdide?

Roja duşembê Meclisa Nûnerên Amerîkayê li ser lêpirsîna derbarê Trump de dicive. Demokratan dibêjin ku, eger Trump bi xwe îstifa neke, dê civîna Nûneran de wî ji kar dûr bûjin. Ji ber ku Trump di êrîşa avahiya Kongres de bi kuştina 5 kesan tê tometbar kirin.

Rojemevana li ser dûrxistina Trum ji kar pirsek ji serokê nû yû hilbijartî Biden kir. Biden bersiva xwe de dibêje: Ev saleke dibêjim ev zilam bo serokatiyê nabe, serokeke ku di dîroka Amerîkayê de herî zêde kêmasiyên wî hene, mijar ne ew e doh çêbûbe ku dibêjin divê ji Koşka Spî bê dûrxistin, pirsyar ew e, ew çend rojên mane çi diqewime. 81 milyon kes rabûn ser piyan û gotin dema wê hatiye biçe. Encûmena Pîran jî 93 beramber 6 dengan piştrast kir ku wextê wê ye sond bixun û hatine hilbijartin. Bi baweriya min girîng e li ser karê xwe berdewam bin û wî ji desthilatê dûr bixin. Rêya herî bilez jî bo vê yekê ew e ku 20ê Çile sonda destbikarbûnê bixun.

Wek din endamê Kongresê Hakeem Jeffries dibêje: Ez vekirî bibêjim ku divê Donald Trump yekser ji kar bê dûrxistin. Divê lêpirsîn ligel bê kirin, were cezakirin, ji Cadeya 1600 a Pennsylvania bê derxistin û bo heta hetayê bikeve nav zibildana dîrokê. Her saniyeyek, her deqeyek Donald Trump li ser desthilatê bimîne, gef e bo ser tendirûstî, silametî û başiya xelkê Amerîka û demokrasiya wê.

( roj din erka Trump wek serokê Amerikayê xilas dibe û serokê hilbijartî Biden dest karê xwe dike. LêDemokrat dixwazin ji berî dema serokatiya Trump dawî werê ,ew ji kar bê dûrxistin û di derbarê Trump de lêpirsînek bû kirin. Hinek senatorên Komari jî pişgiriya prosesa lêpirsîn di derbarê Trump de bê kirin dikin.