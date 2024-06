Sudanî: Me hemû pêkhatên girêdayî PKKê qedexe kirine

Serokwezîrê Iraqê Mihemed Sûdanî daxûyakirin ku, li gora biryara Konseya Ewlehiyê ya Neteweyî ya Iraqê, hemû pêkhateyên girêdayî PKKyê wek aliyên qedexe hatiye ragihandin.

Sûdanî di hevpeyvîna xwe ya ajansa fermî ya Tirkiye AAyê de pirs bersivandin û li ser pirsa “Di têkoşîna dijî hebûna PKKê li Iraqê, Tirkiye û Iraq hevkariyekî bi çi awayî dikin?

Sudanî di bersiva xwe de got: “Melûm e ku PKK ji salên 80yî pê de li vê derê hebûna xwe didomîne. Hebûna PKKê li Iraqê bû sedeme nexweşî û pûvçûnan.

Ji bo ku ev mijar ji binî va bê çareserkirin têra xwe hewl nehat dayîn. Em hember PKKyê jî hember aliyekî din jî di çarçoveya prensîbên hevgirtî da tevdigerin. Destûra me ya bingehîn qedexe dike ku axa Iraqê ji bo her komeke çekdar a ku welatên cîran hedef digire ra bibe qad. Ji ber vê jî ji hêla ewlehiya neteweyî va me bi biryara ku ji Konseya Ewlehiyê ya Neteweyî derxist va hemû pêkhateyên girêdayî PKKyê qedexe îlan kir. Digel vê me di mijara Kampa Mexmûrê da jî teddîrên serast wergirtine, me der barê niştecihên kampê da hemû nav, qeyt û agahiyên niştecihên kampê ji nû ve destnîşan kirine. Em vê helwestê ne tenê ji bo Tirkiyeyê dê ji bo hemû rêxistinên ku dê welatekî cîran hedef bigire tetbîq bikin. Girîng e em qebûl bikin ku tu feydeya mezinbûna pirsgirêkên ji mêj va tên ne ji feydeya tu kesîre ye. Ji bo berjewendiya tu kesî nîne ku destûrê bidin fealiyetên komên çekdar ên ku ewlehiya herêmê tehdîd dikin. Ji bo ku herêm pirsgirêkên siyasî, aborî û yên din çareser bike hewcehî bi îstiqrarê heye.”