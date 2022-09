Şoreşa Îlonê ji bo parastina gelê kurd û maf, xak, serwerî, jiyan, rûmet a gelê kurd dest bi şerê çekdarî kir

Daxuyaniya Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê bi minasebeta 61. salvegera Şoreşa Mezin a Îlonê

Kurdistaniyên hêja,

Azadîxwazên Kurdistan û Îraqê

Di serî de bi helkefta 61 saliya şoreşa mezin a Eylûlê, em pîrozbahiyê li gelê Kurd bi taybetî li malbatên serbilindên şehîdan, pêşmerge, azadîxwaz û hemû kesên ku beşdarî vê şoreşa mezin bûne, dikin.

Kurdistaniyên hêja,

Beriya 61 salan dema ku Komara Iraqê ji sozên xwe paşve gav avêt, mafên gelê Kurd nas nekir, prensîbên hevparî û pêkvejiyana siyasî ya di destûra bingehîn a Iraqê de binpê kir, heta rêyên sivîl ên têkoşînê girt. Ji aliyê Mistefa Barzanî ve, di 11ê Îlona 1961ê de ji bo parastina gelê kurd û maf, xak, serwerî, jiyan, rûmet û pîroziya gelê kurd dest bi şerê çekdarî kir û wek şoreşa herî dirêj, berfireh û berhemdar a dîroka Kurdistanê tê dîtin. Gelê Kurd, bê cudahiyên olî, etnîkî û siyasî, em hîn jî pê serbilind in.

Ev jî bûye çavkaniya dersên wî yên mezin: Kurdistan, resenî, şiyarbûn, rawestana li dijî zilmê, rûmeta pêşmerge, fedekarî, dadperwerî. , çanda netewî, maf û demokrasî, diyalog û azadî, hunera muzakereyê û di dawiyê de Yan Kurdistan yan Neman..

Welatiyên hêja,

Şoreşa Mezin a Eylûlê şoreşa hemûyan bû, şoreşa hemû cudahiyan bû, kolektîf û nêrîn û paşerojê bû, berê fêkiyên xwe hilda û rejîma Bexdayê neçar kir ku serbilindiya xwe bişkîne û ji lingên Kurdistanê were. Sembola azadiya gelan (Mustafa Barzanî) ye, ku di encamê de peymana dîrokî ya 11ê Adara 1970ê hat encamdan, ku bû belgeyeke dîrokî û bingeheke saxlem ji bo hemû destkeftên piştî wê.

Ev cara yekem bû ku şoreşeke kurdî karîbû bigihê armancên xwe, diruşmên xwe pêk bîne û serkeftinên xwe yên leşkerî bike destkeftên siyasî û bigihê mafên netewî. Divê nifşan van dîmenên siyasî bixwînin, Divê em hemû vê rastiyê baş fêm bikin ku rewabûna maf, îradeya gel û yekitiya neteweyî mifteya serkeftinan e. Ev ders ji her demê girîngtir in, bi taybetî ku gelek erkên me hene û Iraq û Herêm tûşî nerazîbûnên siyasî û guhertinên çaverêkirî ye û bi hev re dikarin deriyekî başiyê ji gel û paşeroja wî ya siyasî re vekin.

Welatiyên hêja

Di vê helkefta birûmet de, divê em rola zêrîn a Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) di mejiyê her kesî de, bi taybetî ciwanên Kurdistanê û nifşê nû, ku bi aqilane îro bi duh ve girêbidin, ji bîr nekin. Em dibêjin: Di vê şoreşa mezin de.

Şoreşa Gulanê, serhildan, pirosesa rizgarîxwaziya Iraqê û şerê negendelî li dijî DAIŞê, Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) herî zêde qurbanî daye îro jî dê li têkoşîn, qurbanîdan, berevaniya niştimanî, yekkirina aştî û bextewarî û xebata xwe berdewam be. bi hêzên siyasî, çandî û civakî re ji bo vê armancê û têdikoşe.

Di dawiyê de, em li dîroka birûmet a Şoreşa Mezin a Îlonê dinêrin, em dibêjin:

Selam li ser giyanê şehîdên gelê Kurdistanê, nemir Barzanî û birêz Îdrîs be.

Silav li Serok Mesûd Barzanî, Pêşmergeyê 60 salî yê rêya azadîyê.

Silav ji bo cangoriyên azadiyê, ji bo hemû kesên ji bo azadî, demokrasî û jiyana hevbeş aştiyane têdikoşin.

Silav li hemwelatiyên Kurdistanê, jin, ciwan, xwendekar, ciwan û mezin û hemû beşên Kurdistanê.

Silav ji bo Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) ku ev 76 sal in li eniyên herî pêş ên têkoşîn, fedekarî û destkeftiyan e.

Divê destkeftên demokratîk ên Kurdistanê ku di Parlamentoya Kurdistanê, Serokatiya Kurdistanê, Hikûmeta Herêma Kurdistanê û saziyên rewa yên Herêma Kurdistanê de xuya dibin, bên parastin.

Pîroz be (61) şêst û yekemîn salvegera derketina şoreşa mezin a Îlonê.

Bijî Kurd bijî Kurdistan.

Buroya Siyasî

Partiya Demokrat a Kurdistanê

10ê Îlonê,