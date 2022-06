 Siyaseta PKKê nemirovane ye û baweriya wan jî bi kurdiniyê nemaye

Parêzgarê Duhokê da xûyakirin ku, siyaseta PKKê nemirovane ye û baweriya wan jî bi kurdinî û Kurdistanê nemaye.

Parêzgarê Duhokê, Elî Teter îro li ser çiyayê Metîna li devera Amêdiyê ya Duhokê di merasima bibîranîna wan 5 pêşmergeyên ku par vê çaxî di êrişa çekdarên PKKê de şehîd bibûn, axaftinek kir.

Elî Teter got, PKK zêdetirî 30 salan e gundên me wêran dike û hewl dide pêşiya pirojeyên hikûmeta Kurdistanê bigire û nehêle hikûmet wan deveran avedan bike.

Elî Teter Parêzerê Duhokê

Elî Teter her wiha got, PKK dixwaze vê azadiya ku li Herêma Kurdistanê, ji nav bibe. Di demekî de behsa xebata demokratîzekirina Sûriye û Tirkiyê dikin. Lê şer anîne nav malên me.

Parêzgarê Duhokê bang li PKKê kir û got, eger bi rastî dixwazin xebat bikin bila Efrîn û Serêkaniyê rizgar bikin û şerê xwe bibin nav xaka Tirkiyê û li wir arîşeyên xwe çareser bikin.

Bi gotina Elî Teter, siyaseta PKKê nemirovane ye û baweriya wan bi kurdinî û Kurdistanê nemaye.