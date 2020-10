Serokê Kurdistanê ji bo avakirina Şingalê daxwaza alîkariya navdewletî dike

Peyama Serokê Herêma Kurdistanê ya di derbarê rêkeftina asayîkirina rewşa Şingalê

Bi erênî û geşbîniyê ve li rêkeftina îro ya di navbera Hikûmeta Federaliya Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya ji bo asayîkirina rewşa Şingalê dinêrîn. Destxweşiyê li tîma danustandinkarê her du aliyan ya ji bo serxistina guftûgoyan û gihîştina bi rêkeftinê dikîn. Ev kare encamê hestkirina bi berpirsiyariyê, pêkveyî û karê hevbeşiya aliyên peywendîdarane.

Spas û pêzanîn û destxweşiyekî taybet pêşkêşî birêz Mistefa Kazimî Serok Wezîr dikîn ku roleke diyarê bi bandor û yarmetîder hebû ji bo serxistina guftûgoyan û gihîştina bi vê rêkeftinê, her wiha spasî piştgîrî û beşdariya xanima Jeanine Plasschaert Nûnera Taybetî Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî li Iraqê û keda wê ya ji bo gihîştina rêkeftinê û hemû aliyek dikîn ku yarmetîder û hevkar bûn.

Ev rêkeftin hengaveke niştimaniyaneya diruste li berjewendiya tevahiya welat daye û dibê sedema avakirin û bihêzkirina baweriya li navbera Hikûmeta Federaliya Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê da, hêvîdarîn hengavên dinê ji bo çareserkirina tevahiya kêşeyên di navbera her du aliyan li pey da bê û vegerandineke serbilindane û aram û bê kêşe ji bo xûşk û birayên Êzdî û tevahiya xelkê Şingalê û aramî û avadankirina navçeyê dabîn bike.

Daxwazê dikîn pêgiriya bi cîhkirina rêkeftinê bê kirin, her wiha daxwazê ji hevbeşên me yên navdewletî dikîn ji bo avadankirina Şingal û navçeyê û geşkirina jêrxana wan hevkarê me bin ku dibê cihê aramî û aştiya civakî û kûrkirina pêkvejiyanê û lêborîna li navbera pêkhatan da.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

09/10/2020