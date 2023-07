Serok Barzanî pêşwaziya Wezîrê Hêzên Çekdar ên Fransa Sebastien Lucornois û şandeke pê re kir.

Di hevdîtinê de her du alî pêşhatên dawî yên şerê li dijî DAIŞê, şerê dijî terorîstan û rewşa emnî ya Iraq û Herêma Kurdistanê û navçeyê ku Wamî piştevaniya hevpeymaniya navdewletî û Fransa dike, gotûbêj kirin.

Serok Nêçîrvan Barzanî xweşhaliya Herêma Kurdistanê ji bo piştevaniya Fransa bo gelê Kurd di qonaxên cuda de nîşan da û bi taybetî jî amaje bi rola Serokê Fransa Emmanuel Macron kir û tekez li ser wê yekê kir ku gelê Kurd alîkar e, ew piştevaniya Fransa ji bîr nake.

Ji aliyê xwe ve wezîrê çekdarên Fransa kêfxweşiya xwe bi serdana Îraq û Herêma Kurdistanê nîşan da û tekez li ser wê yekê kir ku welatê wî dê berdewam be li ser piştevaniya Iraq û Herêma Kurdistanê bo parastina aramî û aramiya Iraq, Herêma Kurdistanê û navçeyê. Rûbirûbûna metirsiya teror û DAIŞê li Iraq û Sûriyê.

Di civînê de ku Balyozê Fransa li Iraqê û Konsulê Giştî yê Fransa li Herêma Kurdistanê jî tê de amade bûn, pêwendiyên Hewlêr û Bexdayê, hemahengiya navbera Pêşmerge û artêşa Iraqê ji bo şerê li dijî terorê, rewşa navçeyê bi giştî û rewşa şer hatin gotûbêjkirin. li Ukraynayê Axaftinên wî û çend mijarên berjewendiya hevpar hatin gotûbêj kirin.

Di kongreyeke rojnamevanî ya hevbeş de, her du aliyan behsa naveroka civînê kirin.

Serok Nêçîrvan Barzanî got:

Ez gelek kêfxweş bûm ku vê êvarê li vir li Hewlêrê pêşwaziya cenabê wezîr kir. Em bi germî pêşwaziya wî li Iraq û Herêma Kurdistanê dikin. Serdana wan peyameke giring a berdewamiya piştevanî û dostaniya Fransa li gel Iraq û Herêma Kurdistanê ye. tu jî gelek xêr hatî.

Me hevdîtinek baş kir. Me behsa şerê li dijî DAIŞê û têkoşîna li dijî terorê û tundrewiyê kir. Me her du alî li ser wê yekê hevfikir bûn ku heta niha jî DAIŞê metirsiyeke rasteqîne li ser asayîş û aramiya Iraq û navçeyê, lewma divê hevpeymaniya navdewletî û Fransa li ser piştevaniya Iraq û Herêma Kurdistanê berdewam bin.

Me spasiya Fransa kir ji bo berdewamiya piştevanî û dostaniya ligel Herêma Kurdistanê. Gelê Kurd di qonaxên cuda de alîkarî û piştgiriya Fransa ji bîr nake. Em spasiya rola Serok Macron ji bo berdewamiya peywendî û piştevaniya wî li Iraq û Herêma Kurdistanê dubare dikin.

Em piştgiriyê didin peymanên di navbera Iraq û Fransayê de. Bi taybetî di warê alîkarî û rahênankirina Pêşmerge de, em hêvî dikin ku Herêma Kurdistanê sûdê jê werbigire.

Me tekezî li ser berdewamiya hemahengî û hevkariya di navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de ligel Fransa û civaka navdewletî kir ji bo parastina aştî û aramiyê û çareserkirina vê kêşeya ewlehiyê ku ew li Iraq û navçeyê ne.

Me rewşa Şengalê, êzdî, mesîhî û civakan û girîngiya rê li ber vegerandina penaberên êzdî bo cihên xwe veke got. Di vî warî de me herduyan jî li hev kir ku ji bo vê mebestê girîng e rêkeftina di navbera Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal a Iraqê de ji bo asayîkirina rewşa Şingalê were cîbicîkirin.

Em spasiya Balyozxaneya Fransa li Bexdayê dikin ji bo hewlên wê yên ji bo pêşxistina pêwendiyên Fransa ligel Iraq û Herêma Kurdistanê.

Birêz wezîr bi xêr hatî Hewlêrê.

Piştre Wezîrê Hêzên Çekdar ên Fransayê got:

Spas cenabê Serok Nêçîrvan Barzanî, spas ji bo vê pêşwaziya germ, spas ji bo van gotinên dostane û ji bo pêşwazîkirina min li şanda ku ez serokatiya wê dikim. Ez sipasiya Balyozê Fransa li Iraqê û Konsulê Giştî yê Fransa li Hewlêrê dikim.

Di demek pir taybet de ji bo hemû cîhanê, ku tê de gelek kêşeyên ewlehiyê hene ku divê em bi hev re rûbirû bibin, wekî ku me di civîna xwe de got, Fransa xwe bihêz dike Fransa Me deng da qanûnek ji bo pesendkirina bûdceyeke nedîtî.

Dema ku ez dibêjim bê hempa, ew tedbîrên General Charles de Gaulle tîne bîra me di salên 1960-an de ji bo birêvebirina rewşên krîzê yên cihêreng ên wekî belavbûna çekên navokî û vegerandina hevrikiya hêzê.

Wek ku min ji we re got, Fransa bi vê pirsê re, ku têkiliyek hestyarî ye, têkiliyek kûr û taybetî heye û mixabin pêwendiyek bi Naha re Metta jî heye. Me teqînên li Parîs û Nice dît, û em dizanin ku xwîna ku li Fransa tê rijandin çi têkiliya wê bi bextreşiyê re heye. Ew ne welatekî rojavayî yê asayî ye wekî yên din.

Ev jî me neçar dike ku em encamên ku hêzên me bi operasyona Bakur li vir bi dest xistine û her wiha operasyonên di çarçoveya koalîsyona navneteweyî de hatine lidarxistin, piştrast bikin. Encamên van operasyonan li vir diyar in û aramiyek nîşan didin.

Bi kêmanî, têkoşîna li dijî terorê dijwariyek dimîne. Weke dijwariyeke berdewam, weke dijwariyeke pir nazik ji bo her kêliyê û bi temamî bi Îslama radîkal, Dewleta Îslamî (DAIŞ) re, karê me bi dawî nebûye. Ji ber vê yekê divê em di warê îstixbarat û perwerdeyê de hevkariya xwe bidomînin. Weke ku we behs kir, birêz Serok, ez vegerim ser wan, lê ev mifteyên paşerojê ne ji bo bilezkirina pirsgirêkên ewlehiyê.

Wê demê em ê fersendê bibînin ku em werin ser mijarek din a cîhanî: Ukrayna. Ev mijarek e ku dîplomasiya Fransa di dema borî de pir pê mijûl bûye. Ev jî derfetek e ku em ji medyaya li vir û hem jî ji çavdêrên cihê re bibêjin ku Fransa ne kurtbîn e dema ku dibêje qeyrana Ukraynayê gelek enerjiya rojava dagir kiriye. Em dizanin ku em çiqasî deyndarê dost û hemû hevkarên xwe ne ji bo rûbirûbûna hemû kêşeyên sereke yên aramiya herêmê û herwiha ewlekariya Kurdistana Iraqê û welatiyên Fransa.

Ev peyama vê serdanê ye, peyama dostanî û wefadariyê ye, ji bo xebatên heta niha hatine kirin û herwiha ji bo projeyan jî peyama spasiyê ye. Projeyên ji bo pêşerojê li ser kêşeyên ku em pê re rû bi rû ne, kêşeyên ku em bi berdewamî pê re rû bi rû ne û divê bi hev re rû bi rû bimînin.

Dîsa gelek spas ji bo vê pêşwaziya germ. Ez bi serdana xwe ya yekem a Hewlêrê kêfxweş im ku qet ji bîr nakim.