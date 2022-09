Serokê Fraksiyona PDK: Ji bo civîna parlamentoyê ti roj nehatiye diyarkirin

Serokê Fraksiyona Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Parlamentoya Iraqê ragihand, ti rojek ji bo civîna parlamentoya Iraqê nehatiye diyarkirin û her rojek were destnîşankirin dê bi hemahengiya di navbera hemû fraksiyonan de be.

Seroka Fraksiyona Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Parlamentoya Iraqê Dr. Viyan Sebrî ji malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) re ragihand: “Her civîneke parlamentoya Iraqê pêwîstî bi hemahengiya di navbera fraksiyonan de heye, ji bo ku parlamento bicive û dest bi civînên xwe bike, lê heta niha gotûbêj li ser nehatiye kirin û rojek jî nehatiye diyarkirin.

Gotûbêj hene ku piştî arambûna rewşê dê heftiya bê parlamento bicive, lê serokê Fraksiyona PDKê red kir ku ti rojek ji bo civînê hatiye diyarkirin.