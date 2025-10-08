FlaşPolîtîk

Serok Nêçîrvan Barzanî û Balyozê Kanadayê Civiyan

08/10/2025

Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê, pêşwaziyê li birêz Christopher Boehm, Balyozê Kanadayê li Iraqê kir.


Di civînê de behsa peywendiyên Kanadayê digel Iraq û Herêma Kurdistanê kirin. Herwiha bal kişandin li ser hilbijartinên dahatî yên Encumena Nûneran a Iraqê, rewşa navxweyî ya Herêma Kurdistanê û hewlên avakirina kabîneya nû ya hikûmeta Herêma Kurdistanê.


Herdu aliyan tekezî li ser pêşxistina zêdetir a peywendiyên Kanadayê digel Herêma Kurdistanê, bi taybetî di warê aborî de, kirin. Di vê derbarê de behsa zemîne û derfetên kar, veberhênan û sermayeguzariyê ji bo şîrket û sektora taybet a Kanadayî li Herêma Kurdistanê kirin.


Asta nûnertiya Kanadayê li Herêma Kurdistanê û pêşhatên dawîn ên navçeyê û encamên wan, mijareke din a civînê bû.

