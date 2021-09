Serok Nêçîrvan Barzanî spasî John Major kir

Li berdewamiya serdana xwe ya Brîtanyayê, Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, li Londonê pêşwaziya birêz John Major siyasetmedar û Serok Wezîrê berê yê Brîtanya û dostê gelê Kurdistanê kir.

Li hevdîtinê de Serok Nêçîrvan Barzanî spas û pêzanînên gelê Kurdistanê ji bo birêz John Major dûpat kir ji bo wê piştevanî û hevkariyên salên nohtî yên sedsala derbasbûyî li rojên teng da pêşkêş kiribû û li gel welatên dinê dost bi hanaya gelê Kurdistanê ve hatin ku li encamê da biryara 688 ya navdewletî derket û navçeya nefirîn û newaya aram ji bo gelê Kurdistanê damezra.

Li vî derbarî de Serok Nêçîrvan Barzanî got: Gelê Kurdistanê tu carî hevsozî û dostayetiya cenabê we û gel û Hikûmeta Brîtanya û welatên dinê dost ji bîr nake û herdem bi rêz û pêzanînê ve li hevkarî û piştgîriya we û bi girîngîdana berdewamiya bi doza xwe ya rewa dibîne.

Ji aliyê xwe ve birêz John Major soz û xweşdiviya xwe ya ji bo gelê Kurdistanê dûpat kir û hêviya serkeftinê ji bo gel û ezmûna Herêma Kurdistanê xwest.

Nirxandina rewşa siyasî û emnî ya Iraq û navçeyê bi giştî û îro ya Herêma Kurdistanê û destkeftên sîh salên piştî wê dîrokê, mijareke dinê hevdîtinê bû.