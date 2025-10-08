Serok Nêçîrvan Barzanî Pêşwaziyê Li Dr. Heyder El-Ebadî Kir

Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê, di hevdîtinekê de bi birêz Dr. Heyder El-Ebadî, Serokwezîrê berê yê Iraqê yê federal û Serokê Hevpeymaniya Nesir re, rewşa Iraq û Herêma Kurdistanê, gotûbêjên li ser çareserkirina pirsgirêkên Hewlêr-Bexda û hilbijartinên pêşeroj ên Encûmena Nûnerên Iraqê nirxandin.
Herdu aliyan tekezî li ser girîngiya parastina aramiya siyasî ya welêt û çareserkirina pirsgirêkên Hewlêr-Bexda bi rêya gotûbêj û lihevkirinê kirin. Herwiha, derbarê pêşeroja pêvajoya siyasî, hilbijartinên Encûmena Nûneran û beşdarbûna hêz û aliyên siyasî û pêkhateyên Iraqê de, nêrînên xwe danûstandin.