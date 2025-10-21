Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li destnîşankirina Nûnerê Taybet ê Serokê Amerîkayê li Iraqê dike.

Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li destnîşankirina Mark Savaya wekî Nûnerê Taybet ê Serokê Amerîkayê li Iraqê dike.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzani, pêşwazî li destnîşankirina Mark Savaya wekî nûnerê taybet ê Komara Iraqê kir.
Serok Nêçîrvan Barzanî got: “Ev biryar girîngiya stratejîk a Iraq û Herêma Kurdistanê di pêşvebirina berjewendiyên me yên hevpar û aramiya herêmî de destnîşan dike.”
Serokê Amerîkayê Donald Trump roja Yekşemê bi şev di peyamekê de li ser malperên medyaya civakî destnîşankirina Mark Savaya ragihand.
Savaya, karsazekî navdar ê Detroitê, li ser Instagramê çalak e û çend caran bi Trump re hatiye dîtin û wêne kişandin.
Trump got, “Ez kêfxweş im ku destnîşankirina Mark Savaya wekî nûnerê taybet ê Iraqê radigihînim. Têgihîştina kûr a Mark a li ser Iraq û Dewletên Yekbûyî û têkiliyên wî yên li herêmê dê alîkariya pêşvebirina berjewendiyên gelê Amerîkî bike.”
Li gorî rûpela wî ya LinkedIn, Savaya di karûbarên hikûmetê de di asta herêmî, eyaletî an federal de xwedî ezmûn nîne.
Ew xwediyê karsaziyek Iraqî-Keldanî ye ku li Detroitê dijî û dixebite. Li wir wî zincîreyek dermanxaneyên taybet bi navê Leaf û Bad ava kir.
Savaya roja Yekşemê piştî nîvro li ser Instagramê nivîsand: “Ez ji Serok Donald Trump re pir rûmetdar û spasdar im ji bo ku min wekî nûnerê xwe yê taybet ji bo Iraqê tayîn kir. Ez pabend im ku hevkariya Amerîka-Iraqê di bin rêberî û rêberiya Serok Trump de xurt bikim. Spas dikim, Birêz Serok.”
Mark Savaya, ku di sala 1985an de li Iraqê ji dayik bû, di salên 1990î de Iraq terikand û bi malbata xwe re çû Dewletên Yekbûyî.