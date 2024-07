Serok Nêçîrvan Barzanî li Viyanayê: Awusturya dixwaze peywendiyên siyasî û aborî pêş bixe

Piştî bi dawî hatina serdana xwe ya yek rojî bo Awusturya, Serok Nêçîrvan Barzanî li gel Serokê Awusturya Alexander van der Bellen civiya û di kongreyeke rojnamevanî de behsa armanc û encamên serdana xwe ya bo Awusturya û çendîn mijarên girêdayî Iraq û Herêma Kurdistanê kir.

Nêçîrvan Barzanî got: ”Weke ku hûn dizanin pêwendiyeke me ya pir kevn bi Awusturya re heye ku vedigere salên dirêj. Me îro bi Wezîrê Derve û niha jî bi Serok re hevdîtineke gelek baş û dirêj kir. Di hevdîtinan de behsa çawaniya pêşxistina peywendiyên di navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de bi giştî hat kirin, hem li gel Serokomar û hem jî bi Wezîrê Derve re, hest dikin ku Awusturya dixwaze vê peywendiyê hem di warê siyasî û hem jî di warê aborî de pêş bixe. Bê guman, wan niha balyozxaneya xwe li Bexdayê vekiriye. Balyozê me, Balyozê Iraqê li ser vê mijarê dişopîne û tiştê ku min dîtiye ew e ku hem ji pêwendiyên aborî hem jî ji pêşxistina peywendiyên siyasî yên li gel Iraq û Herêma Kurdistanê têgihiştineke baş heye. Ji bo pêşwazîkirina îro me spasiya Serok kir û em hêvîdar in ku ev têkilî di her warî de berdewam bin.”

“Li gorî min peywendiyên Herêma Kurdistanê û Bexdayê di asteke baş de ne, ev nayê wê wateyê ku me hemû pirsgirêk çareser kirine, lê ew serdanên ku me bo Bexdayê kirin, ez bi xwe û serokwezîrê Herêma Kurdistanê û her wiha şandên din ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ev hemû di çarçoveya wê yekê de ye ku em dikarin pirsgirêkan çareser bikin. Tişta ku ez dibînim ew e ku Bexda jî bi heman şêweyî bi Herêma Kurdistanê re reftar dike û Bexda jî bi cidî hewleke cidî dide ji bo çareserkirina van pirsgirêkan. Ez bawer nakim ev pirsgirêk di şevekê de bên çareserkirin, lê gavên heyî yên her du aliyan ber bi çareserkirina pirsgirêkan ve ne. Bê guman, wek rola me li Herêma Kurdistanê, emê berdewam bin li ser dîtina çareseriya pirsgirêkên ku hene û di encamê de em li wê erdnîgariyê dijîn, ji ber wê jî Bexda paytexta me ye û divê em hewlên cidî bidin ji bo çareserkirina her tpirsgirêkekî”

Piştre jî derbarê encamên lêkolînên ji bo sedema şewitandina bazarên Hewlêr, Kerkûk û Dihokê û girtina çend kesan de, Serok Nêçîrvan Barzanî got: We dît ku ew kesên hatin girtin encama operasyoneke hevbeş a Herêma Kurdistanê bûn. Li ser vê mijarê hêzên ewlehiyê yên hikûmetê hemahengiyeke tam li gel Bexdayê hebû. Mesele ne yekalî bû ku Herêma Kurdistanê ev kes bi awayekî yekalî desteser kirin. Derbarê YNKê de, ti belgeyek nîne ku YNKê weke partiyek piştevaniya vê pirsê kiriye, di lêkolîna ku li Bexdayê hatiye kirin û we hemûyan di televizyonê de dîtiye, dibe ku hinek kes endam bin yan jî berê endam bin, ev mijareke din e, lê wek hêzeke siyasî ti belgeyek nîne ku hêzeke siyasî wek YNK li pişt vê meselê be.