Serok Nêçîrvan Barzanî li gel Tevgera Goran civiya

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, serdana Silêmaniyê kir û li gel Tevgera Goran civiya.

Li civînê de ku birêzan Cîgirên Serok amadebûn, proseya siyasî û rewşa Herêma Kurdistanê bi giştî, pirsa amadekirina destûra Herêma Kurdistanê, gefên vê qonaxê û metirsiyên wê, kêşe û peywendiyên Hewlêr – Bexda, gefên Da’îş, hilbijartinên paşerojê ya Iraqê û çend pirseke din hatin guftûgo kirin.

Li civînê de tekez li ser rexsandina keşekî baş ya ji bo birêveçûna hilbijartinên paşerojê ya Encumena Nûnerên Iraqê û parastina azadiyan û tebayî ya navxweyî kirin û hevrê bûn ku gef û rewşa navxweyî, Iraq, navçe û cîhanê jî dixwazê Herêma Kurdistanê yekrêz û teba bê.

Serok Nêçîrvan Barzanî dûpat kir ku cenabê wî bi xwe û Serokayetiya Herêma Kurdistanê amadene bi vê navê da hemû hewlek bidin û Serokayetiya Herêma Kurdistanê cihê komkera hemû bîr û nêrînên cûda û alî û pêkhatan bê û armanca hevbeşa hemuyan parastina berjewendiyên bilindên Herêma Kurdistanê û baştirkirina ezmûna wê bê.

Ji aliyê xwe ve birêz Omer Seyid Elî Rêkxerê Giştî yê Tevgera Goran û serkirdayetiya tevgerê van hengavên Serok Nêçîrvan Barzanî û Serokayetiya Herêma Kurdistanê bi erênî û ciddî dane zanîn û dûpat kirin ku pêwîste ji aliyê hemû û hêz û pêkhatan ve piştgîrî li van hewlan û bi wî aliyî ve bê kirin ku li berjewendiya proseya siyasî û hemû aliyekê daye.

Di derbarê pirsa destûrê de jî her du alî hevrê bûn ku pêwîste Herêma Kurdistanê xwediyê destûrekî serdemiyane û pêşketî bê ku beşdariya hemuyan têda hebê û xwest û mafên hemû pêkhatên Kurdistanê û niha û paşeroja welat û gelê Kurdistanê biparêze û li gel cîhana pêşketî de biguncê. Ji bo eve jî bi pêwîst zanîn dîtin û nêrînên tevahiya aliyên siyasî û pêkhatan û çînên civakê li amadekirina wê da reng bide heta dawiyê jî li Parlemena Kurdistanê de bigihe encam.

Piştî civînê jî Serok Nêçîrvan Barzanî li bersîva rojnamevanan de di derbarê armanca serdana wan û naveroka civîna wan ya li gel Tevgera Goran got: “Îro me serdana Tevgera Goran kir û piştî wê jî serdana biraderên Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê dikîn, serekê li Partiya Sosyalîst jî didîn. Wekî hûn bi xwe jî dizanin berê jî me civînek li Serokayetiya Herêmê encam dabû û têda me biryar da serdana partiyan bikîn, li gel partiyan hewlên ciddî bidîn wan kêşeyên li nava Herêma Kurdistanê de heye kêm bikîn û hewl jî bidîn li ser pirsa destûra Herêma Kurdistanê hinek bîr û ramanan li gel partiyan danustandinê li ser bikîn. Her ji bo vê mebestê jî îro li Silêmanî me serdana biraderên Tevgera Goran kir û paşê jî Yekîtî li ser heman pirsan danustandinan dikîn.”

Di derbarê yekdengiya aliyên Kurdistanî yên ji bo hilbijartinên paşerojê ya Parlemena Iraqê, rêzdar ragihand “Awa û sîstema hilbijartinê bi wî awayî nîne her ji niha ve hevpeymaniyê pêkbînîn, dibe ku ewe gelek degmen bê, lê belê bêguman piştî hilbijartinan jî pêwîste komdengî hebê, pêwîste hemû partî çarçêweyek ji bo alîkariyê peyda bikin ji ber ku ewê eşkereye eweye eger pêkve bîn dikarîn hinek ji wan destkeftên xwe li Bexda bi cîh bikîn, lê belê eger berbelav bîn bêguman Herêma Kurdistanê zeremendê yekem dibê û hemû hewla Serokayetiya Herêmê jî ji bo eweye bikarîn wê yekrêziyê pêkbînîn”.