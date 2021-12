Serok Nêçîrvan Barzanî li gel Nûnerê taybetî yê Serok Putîn civiya

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, pêşwaziya Michael Bogdanov Nûnerê taybetî yê birêz Vladimir Putin Serokê Rûsya, yê Rojhilata Navîn û Bakûrê Efrîka û Cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyayê kir ku bi serokayetiya şandeke hevbeşa dîplomasî, siyasî û aboriya welatê xwe serdana Iraq û Herêma Kurdistanê kir.

Birêz Bogdanov silav û rêzên Serok Putin û birêz Wezîrê Derveyê Rûsyayê bi Serok Nêçîrvan Barzanî gihand û xweşhaliya xwe bi derfeta vê civînê derbirî ji bo ku guftûgo û danustandina bîr û ramanan di derbarê rewşa navçeyê û pirsên wê yên ji bo her du aliyan girîngin bikin. Her wiha pesnê asta peywendiyên welatê xwe ya li gel Herêma Kurdistanê kir û xwesta Rûsyayê ya ji bo zêdetir pêşxistina peywendiyên li gel Herêma Kurdistanê dûpat kir, paşê bi kurtî di derbarê serdana xwe ya ji bo her yek li Tehran, Bexda û Hewlêrê xiste rû.

Paşê her du aliyan rewşa Iraqê û ber bi pêşveçûna hilbijartinên Encumena Nûneran û encamên wê û nêrîn û dîtina wan ya ji bo paşeroja proseya siyasî û damezrandina hikûmeta nû ya Iraqê guftûgo kirin û tîşk xistin li ser rûdan û pêşhatên navçeyê ku bandora wan li ser Iraqê jî heye û girîngiya wan ji bo Rûsya jî heye, wekî rewşa Sûriye û çend pirseke din. Her li vî derbarî de birêz Bogdanov behsa hevdîtin û civîna li gel ENKS kir.

Ji aliyê xwe ve Serok Nêçîrvan Barzanî xweşhaliya xwe bi serdanê nîşan da û spasî Serok Putin û birêz Wezîrê Derveyê Rûsyayê ya ji bo şandina silav û rêzên wan kir û pêzanîn û spasguzariya Herêma Kurdistanê pêşkêşî Rûsyayê kir ku di demên dijwar de piştgirî û hevkariya Herêma Kurdistanê kirine, her wiha silav rêz pêşkêşî Serok Putin û birêz Wezîrê Derveyê Rûsyayê kir û amadehî û xwesta Herêma Kurdistanê ya ji bo zêdetir pêşxistina peywendiyên li gel Rûsyayê dûpat kir.

Serok Nêçîrvan Barzanî dûpat kir ku Herêma Kurdistanê wekî herdem li Iraq beşek dibê ji çareseriyê û beşek nabê li kêşeyan û çaverêya ewene aliyên Şîî nakokiyên xwe li ser encamên hilbijartinê çareser bikin heta paşê li gor rêkarên yasayî û destûrî proseya damezrandina hikûmetê destpê bike, tekez jî li wê yekê kir ku ewê girînge hemû aliyek bi hestiyariya qonaxê tevbigerin û kar ji bo aramiyê bikin.

Di derbarê rewşa Sûriye jî Serok Nêçîrvan Barzanî eşkere kir ku rewş û qeyrana Sûriye bandoreke raste rast li ser rewşa Iraqê heye û her ji destpêkê ve helwesta Herêma Kurdistanê zelal bûye ku pêwîste Kurd li çarçêweya Sûriyê da kêşeya xwe çareser bike û hebûna têgihiştineke hevbeşa aliyên Kurdî yên Sûriye û çareserkirina kêşeyên wan bi pêwîst û girîng zanî.

Her du alî behsa lîjneya hevbeşa Iraqî – Rûsî kirin û tekez li wê yekê kirin ku girînge Herêma Kurdistanê ji wê lîjneyê sûdmend bê. Di derbarê rewşa navçeyê jî têgihiştina hevbeşa welatên navçeyê û hêzên cîhanî ji bo çareserkirina kêşeyan bi pêwîst zanî, ji ber ku kêşe û qeyranên li navçeyê bi tenê hêz û aliyek nayê çareser kirin, belkû ji bo vê mebestê hevkariya hemû aliyane pêwîste û her du alî kok bûn ku Da’îş hê jî li Iraq û Sûriye û navçeyê gefe û metirsiyeke rasteqîne.