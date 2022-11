Serok Nêçîrvan Barzanî: Kurdistan lawên bi şiyan û dahênerê xwe heye

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê beşdariya rêwresma ragihandina Enstîtuya Afirandin û Nûjeniyê ya Kurdistanê da kir ku bi amadebûna birêz Mesrûr Barzanî Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê û hejmarek ji berpirsan û mîhvanên navxweyî û biyanî birêve çû.

Li rêwresmê da Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir, eve jî naveroka wê ye:

Hemû alî bi xêr bên

Di destpêkê de cenabê Serok Wezîr li axaftina xwe da pîrozbahiya salvegera avakirina bajarê Silêmaniyê kir. Bi hukma wê yekê ku sedî pencihê min bi xwe ez Silêmanî me, spasî cenabê wî dikim û ez bi xwe jî pîrozbahiyê li xelkê bajarê Silêmanî û hemû Kurdistanê dikim, hêvîdarim serkeftî û muwefeq bin. Bêguman ew kêşeyên ku heye jî, têne çareser kirin, bi diyalog û hevdû têgihiştinê hemû tiştek tê çareser kirin. Divê em li vî welatî da bikîn pîşeya xwe û berdewam jî bîn. Serkeftî bin.

Ez jî dengê xwe dixime pal dengê cenabê Serok Wezîr, ewê ku behs kir gelek bi mixabiniyê ve vê sibehê bi Dron û mûşekan li Koye û hinek cihên tixûbî dane, Herêma Kurdistanê dixwaze ewe dûpat bike ku dixwaze fakterê aramiyê bê li navçeyê û dixwaze peywendiyeke baş hebê li gel hemû cîranan û li wê çarçêweyê da li gel Îranê jî dixwaze peywendiyeke baş hebê.

Birastî ewê me li şiyanê da hebûye me kiriye û berdewam jî dibîn û nabê Herêma Kurdistanê bibê çavkaniya gefê ji bo welatên cîran, lê belê li gel ewe da jî derfetê bidin eve jî bibêjim ku hîç hêcetek ji bo wan mûşekbaran û şandina wan Dironan bo Kurdistanê nabînîn û daxwazê dikîn tixûbek ji bo van cûre êrîşan bê danîn.

Daxwazê ji Bexdayê dikîn wekî serweriya axa Iraqê ku ya eve beşeke ji binpêkirina serweriya gewheriya Iraqê, li vê babetê da bibê deng û tixûbek ji bo van binpêkirinan bê danan ku li ser serweriya Iraqê tê kirin.

Amadebûyên birêz!

Ez gelek kêfxweşim ku îro di vê merasimê da bi we yên birêz re beşdariyê di damezrandina Enstîtuya Afirandin û Nûjeniyê ya Kurdistanê da dikim ku ji bo Herêma Kurdistanê saziyeka gelek girîng û pêwîste.

Hevkarî û piştgiriya hevbeş ya hikûmet, kerta taybet û zanîngehan li saziyeka wisa da, ji bo serxistina erkê saziyê di girîngîpêdana bi afirandin û nûjeniyê pêwîst û girînge. Ciwanên Kurdistanê û bi taybetî her kesekî xwedî hizrên nû û afirîner di her warekî da be, ji bo bi destxistina piştgiriyê û serxistina wê hizir û afirandina xwe êdî dikarin serî li vê saziyê bidin û xwe bispêrin vê saziyê.

Ez piştrast û bi bawerim ku li Kurdistanê, di hemû waran da, bi dehan ciwan û kesên xwedî şiyan hene ku xwedî hizrên nû û ciddî, xewn û xwesteka afirandin û dahênanê heye. Heger derfet û piştgirî hebe, dibe ku ciwanên Kurdistanê di gelek warên zanistî, teknîkî, pizîşkî û warên din da, ramanên gelek bikêrhatî û heta afirandinan û vedîtinan pêşkêş bikin.

Dibe ku gelek ji me gelek caran di medyayê de bihîstibe, dîtibe an jî xwendibe ku ciwanek, xwendekarek, pîşekarek, kesek li vir û li wir hizra afirandinê heye û bi ked û xerciyên xwe li ser kar kiriye, lê pir kêm caran ew fikir an afirandin gihîştiye qonaxa dawîyê. Ji ber ku, mixabin, bêxwedî û bêpiştevanî bû û deriyek wî tunebû ku lê bixista û xwe îspat bike.

Dibe ku nebûna dezgeh û saziyek wiha dilê bi dehan ciwan û afirînerên vî welatî sar kiribe. Dibe ku gelek caran û di gelek warên cuda de ew qas ked dabe û tu encamên erênî bi dest nexistibe û negihiştibe encameke erênî. Li dawiyê de dest jê berdaye û dest ji hizr û bîra xwe berdaye, mixabin eve rastiyek xemgîniye!

Lê niha ciwan û kesên xwedî fikrên nûjen û afirîner dikarin damezrandina Enstîtuya Afirandin û Nûjeniyê li Kurdistanê (KII) wek mizgîniyekê bibînin ku ji nuha û pêda dikarin serî lê bidin, dikarin bên xwe û afirandinên xwe di vê saziyê de îspat bikin. Piştgirî û piştevaniya darayî ji bo fikir û dahênanên xwe peyda bikin. Fikir û ramanên xwe ji teorî bikin kiryar û pêşde bibin, bikin berhem û jêderê dahatiniyê û peydakirin derfeta karî ji bo xwe û ji bo ciwan û xelkê din jî.

Hebûna Serok Wezîrê birêz Mesrûr Barzanî di Serokatiya Desteya birêvebirina vê saziyê da, hebûna navên diyarên di kerta taybet de wekî Kar Grup, Grupa Qeywan, zanîngeh û navendên akademîsyenên Kurdistanê li kêleka vê saziyê û di rêveberiya wê da, nîşan û belge ye ku karekî ciddî ye û derfeteke ji bo hindê êdî hemû xwedî fikir û behredarek di her warî da be, bêyî du dilî, bi bawerî û dilrehetî dikare li wir xwe, fikir û dahênana xwe îspat bikin, pêşve bibin, veberhênan li ser bikin û bikin berhem.

Ez dizanim cenabê Serok Wezîr çend bi girîngiyê ve behsa vê bîrokeyê kiriye û karê ciddî li ser kiriye û eve yekek buye ji wan xewnên ku berdewam li gel min û gelek kesên din behs kiriye. Berî ku ev rêwresm bêkirin, çendîn car tekez li min kiriye ku merasîmek ji bo wî yekcar gelek girînge û pêwîste beşdar bim, gelek xweşhalim jî ku îro ew derfet hate pêş û birastî merasîmeke gelek girînge û cihê destxweşiyê ye ji bo wê bîrokeyê li cenabê wî û li wê desteya ku îro vê Enstîtuyê birêve dibin. Pîrozbahî û destxweşiyê li wan dikim û hêviya serkeftinê ji bo wan dixwazim.

Amadebûyên birêz!

Ciwan û afirênerên li Kurdistanê ji yên welatê din ne kêmtirin. Xwedî şiyan, jêhatîbûn, îrade û xewnên mezinin. Ez bi bawerim eger piştgirî û hevkariyeke pêwîst hebe, eger teşwîq û teqdîra fikir û dahênanên wan hebe, ciwanên me jî dikarin xwe wek xelkê din îspat bikin.

Dikarin di gelek waran da şopa xwe bi cî bihêlin û afirandin û vedîtinan bikin. Ji ber wê jî erkê hikûmet û aliyên pêwendîdare ku hemû piştgirî û alîkariyê bidin xwediyên fikir û dahêneran û xwe lê bikin xwedî.

Ez hêvîdarim ku damezrandina Enstîtuya Afirandin û Nûjeniyê ya Kurdistanê gava yekem be di proseya berdewama piştgirî, hevkarî û vekirina derfetên zêdetir û berfirehtir ji bo berhemendan di her warî de. Bibe hokarê wê yekê ku vedîtinên zanistî li ser navê ciwan û dahênerên Kurdistanê li navxwe û derveyî welat û li ser asta cîhanê bêne tomarkirin.

Divê ev sazî ji bo ciwanên Kurdistanê bibe teşwîqek ku zêdetir bixebitin, lêkolînan bikin, bişopînin û bifikirin. Ji vê derfetê sûd werbigrin ku fikir, nexşe û planên dahêner pêşkêş bikin ku eve take rêya serkeftina Kurdistanê ye, derbasbûna qonaxek ji bo qonaxeke dinê gelek mezintir. Kurdistan çavê wî li we ye û hûn divê ew kes bin ku vî welatî pêşve bibin. Vê derfetê baş bikarbînin û hizr û nexşe û planên dahênerane pêşkêş bikin, bi ciddî bigrin û jê sar nebin û heta dikin rastî û şanaziyek ji bo xwe, malbata xwe û welatê xwe tomar bikin.

Damezraweyeke wiha dikare çend hêsankarî û piştgîriyê bike bo ku prose bi tevahî û bê kêşe û serkeftiyane bigihe encamê û hemû qonaxên xwe yên yasayî û zanistî tomar û muhlet û (mafên parastinê) û (mafên yasayî) derbas bike.

Ji bo wê yekê dûpat dikim hizra damezrandina Enstîtûya Dahênan û Nûjeniyê ya Kurdistanê (KII) û mebest û armanca pişt damezraweke, cihê destxweşî û rêz û pêzanîne. Bi germî destxweşiyê li wan hemû birêzan dikim ku xwe berpirsiyar dîtine û kar kirine heta ku karîn vê damezraweyê pêkbînin û bikin rastî. Hêvîdarim li paşerojeke aram û seqamgîrda bibê navendeke behredarên Kurdistanê li welat û li derveyê welat jî.

Pîrozbahiyê li lawan û xwedî bîroke û dahênerên Kurdistanê dikim ku êdî navendeke pişt stûr bi piştgîrî û alîkariya sêgoşeya (Hikûmet – Kertê taybet – Zanîngeh) heye û dibê taqîgeha wan bo ku biçin têda xwe û bîroke û dahênanên xwe biselmênin.

Hêviya serkeftinê ji bo Enstîtuya Afirandin û Nûjeniyê ya Kurdistanê û berdewambûna wan dixwazim… Destxweşiyê li wan dikim.

Spas ji bo we hemû aliyek, rojeke xweş û bi xêrhatin.