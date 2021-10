Serok Nêçîrvan Barzanî: Em hemû serkeftî ne, em hemû yekrêz, teba û pêkve bîn

Serokê herêma Kurdistanê bi minasebeta encama hilbijartinên parlementoya Iraqê peyamek ji bo Raya Giştî ragihand.

Peyama Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê bi helkefta serkeftina hilbijartina Encumena Nûnerên Iraqê:

Welatiyên xweşdivî..

Hêz û aliyên siyasiyên li Herêma Kurdistan û Iraqê

Pîrozbahiya serkeftina hilbijartina giştî ya Encumena Nûneran li hemû aliyek dikim. Êdî Iraq û Herêma Kurdistanê li qonaxeke nû dane û encamên dawî her çawa yekalî bibin, em hemû birawene, em hemû bi pêkve divê xwe ji bo erk û berpirsiyariya hevbeş û gefên qonaxa paşerojê, amade bikin.

Yekrêzî, tebayî û pêkveyî, kilîla serkeftina meye ku desteberê mafên destûriyên Herêma Kurdistanê dike, destkeft û sîstema federalî û qewareya siyasiya wê diparêze. Erkê hemû hêz û aliyên siyasiyên Kurdistaniyane pêkve, teba û yekrêz, kar ji bo niha û paşerojeke baştir ya Herêma Kurdistan û Iraqê bikin, ji bo vê mebestê jî li gel hêz û aliyên Iraqiyan hevkar bîn.

Erkê me hemûyan li hêz û aliyên siyasiyên Iraq eweye bi nêrîn û xwendin û têgihiştineke nû û rastbîniyê ve, bi sûdwergirtina li ezmûn û şaşiyên berê, li ser bingeha destûr kêşeyên welat çareser bikin. Kar ji bo Iraqeke aram û xweşguzeran bikîn ku têda mafên destûriyên hemû pêkhatan mîsoger û parastî bin, bawerî, pêkveyî, hevçarenûsî, alîkariya hevbeş, berjewendiya giştî ya welat, hevbeşiya rasteqîne, sazan û wekhevî, em hemûyan kombike.

Spasî welatiyan, hemû hêz û aliyên siyasî, dam û dezgehên îdarî û emnî, medya û civaka medenî dikim ku li serxistina hilbijartinê da hevkar bûn. Spas û destxweşiyê ji bo erk û keda Komîsyona Bilinda Serbixweya Hilbijartinên Iraqê, ji bo çavdêrên navxweyî û biyanî û tîmên Neteweyên Yekgirtî bi taybetî Serok û tîma Unami li Iraq û Yekîtiya Ewrûpa ku û Komkara Erebî çavdêriya proseya dengdanê kirin û prose bi aramî birêve çû. Eve hengaveke girînge li ser rêyeke rast. Beşdariya me ya li hilbijartina nûnerên me yên li Bexda, pêgiriya me ye bi bingehên demokrasiyê.

Li aliyeke din ve rêjeya beşdarî li dengdanê da peyameke zelal ya welatiyan ku çav li jiyan û guzer‌an û xizmetguzariya zêdetire û mafê wan bi xwe ye. Eve ji bo me hemûyan li hikûmet û hêz û aliyên siyasiyên Iraqê û Herêma Kurdistanê, divê pend û waneyek bê ji bo pêdaçûneke ciddî û binyatnana baweriyê, her wiha bibê handerê kar û xizmetên zêdetir.

Êdî dema eweye pêkve kar bikin ji bo damezrandina hikûmeteke niştimaniya federalî ku rengvedana xwest û çaverêyiyên welatiyan bê, destûr bi cîh bike, sazî û damezraweyên dewletê bihêz bike, grûp û hêzên çekdarên derveyê yasa kontrol bike, li ser bingeha destûr û hevbeşiya hemû pêkhatên Iraqê, proseya siyasiya rast bike û ber bi paşerojeke baştir ji bo hemuyan, welat birêve bibe.

Hêviya serkeftinê ji bo me hemûyan dixwazim.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

12.10.2021