Serok Nêçîrvan Barzanî beşdarî merasîma cenazeyê Elî Qazî dibe

Serok Nêçîrvan Barzanî li Firokexaneya Navdewletî ya Hewlêrê bi amadebûna hejmarek ji berpirsên hikûmetê, nûnerên partiyên Kurdistanî û malbata Qazî Mihemed, pêşwaziya termê Elî Qazî kurê Pêşewa kir.

Di merasîmê de Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir

Beşdarên hêja,

beyanî baş,

Îro em hemû bi hev re beşdarî vê merasima şînê dibin ji bo pêşwazîkirina termê nemir Elî Qazî kurê pêşewa Qazî Mihemed.

Rehmetî Elî Qazî kurê Reş, ji ber dîrok û meqama malbata xwe, ji ber ku bîranîna Pêşewa Qazî nemir Mihemed bû, di hemû jiyana xwe de, tehemmulek gelek dijwar hebû, êşa wî ragirt. Her tim xema yekîtiya gelê xwe bû. Heta nefesa xwe ya dawî weke ku me di televîzyonan de dît banga yekitiya gelê xwe kir. Ti carî ji xema gel û welatê xwe dûr neket. Li kuderê derfeta wî hebû, li yekitiya gelê xwe geriya, ku ji bavê xwe Pêşewa Qazî mîras girtibû. Pêşewayê rehmetî jî heta wesiyeta xwe ya dawî banga yekitiya gelê xwe kir. .

Beşdarên hêja..

Îro em hemû bi hev re li vir rêzgirtinê li helwest, têkoşîn û têkoşîna Pêşewar Qazî û malbata wî û qurbanîdana wan dikin. Ji bo xatirê gel û welatê xwe, di qonaxeke pir dijwar de ji bo bidawîkirina înkar û înkarê bi rê ve bir, zilm û zordarî û di dawiyê de bi lehengî çû ser darvekirinê û ji bo wê armancê canê xwe da. Pêşewa bi fedakariya xwe di dîroka gelê Kurd de bû sembola zindî ya fedakariyê û bû parçeyek ji bîranîna hertim zindî ya paşmayiyên xwe. .

Di merasima xatirxwestina kur û bîranîna vî rêberê nemir de, em dîroka serbilindiya Komara Kurdistanê û nirxên bilind ên hevgirtina netewî û alîkariya Barzanî û têkoşerên din ji bo parastina vê têkoşînê bi bîr tînin. Di dema ku em bi rêz û hurmet li tekoşîna Pêşewa Qazî, Barzaniyê nemir û rêhevalên wî dinêrin, em hemû wan rêber û têkoşerên ku zêdetirî sed sal in bi her awayî ji bo wan têkoşiyane ji bo mafên gelê xwe bi bîr tînin. Ew bûne dibistan, rênîşander û bingehek ji bo berdewamkirina tekoşîna nifşên piştî wan. .

Dîroka gelê Kurd, dîroka xebat û tekoşîna miletekî ye ku xwestiye bi biratî û dûrî xiyanet û binpêkirina mafan bi hev re bijî. Gel her tim xwestiye ku ji şer û wêraniyê dûr, bi rêya aştî û têgihiştinê çareseriya siyasî ji pirsgirêkên xwe re bibîne. .

Dixwaze pêgeha xwe ya bêpar paşde vegerîne û mafên xwe îsbat bike, da ku bibe faktor û faktoreke bihêz a aştî, aramî û pêşketinê ku xizmeta gelên herêmê dike. Herêm bi şer, bêîstiqrarî û pevçûnên bêdawî gelek êş kişandiye û gelek derfet ji dest dane. Peyama gelê Kurd jî yek e û tekane peyama aştî û çareseriya aştiyane û daxwaza biratî ya jiyana hevbeş li gel hevwelatiyên me û gelên bira yên navçeyê ye. .

Beşdarên hêja

Welatên zindî her tim keda şervanên xwe dinirxînin. Bi dilsozî û rêzdarî li qurbaniyên xwe dinêrin û bîranînên xwe zindî û bilind dihêlin. Pir girîng e ku ev çand di nav gelê me de zindî bimîne, divê nifşên îro û yên pêşerojê her dem rêz li têkoşîn û keda wan rêberên ku ji bo neteweya xwe têkoşiyane bigrin. .

Kombûna me ya îro ji bo pêşwazîkirina cenazeyê Kurê Reş wefadarî û erka pîroz e ku ji me tê hêvîkirin. Cenazeyê birêz Elî Qazî ku kurê tekane yê Pêşewa me ye, ji bo Kurdistanê hate vegerandin û dê di hembêza welat de bê veşartin. Divê wisa be û ev mafê wî û malbata wî ye û erkê me ye ku rêz li wê malbatê bigrin

Piştî şehîdbûna Pêşewa Qazî, rehmetî Elî Qazî welatparêzekî welat bû, ji bo wê jî gelek sirgûn û kedên giran ji bo welatê xwe kişandin û di dawiyê de vegeriya ser hembêza welatê xwe. Bi xêr hatî û silamet be kurê Pêşewarê me û selamet li ser bîranîna pêşewa nemir, şehîdên malbata xandan, qaziyên Kurdistanî û yên din be.