Serokê Herêma Kurdistana Nêçîrvan Barzanî piştî hevdîtina li gel Şêwirmendê Almanyayê Olaf Scholz daxûyaniyek da û got:

Serdana me ya Berlînê li ser daxwaza Şêwirmenda Almanyayê bû, îro danê êvarê me civîneke baş pêk anî, di vê hevdîtinê de behsa mijarên hevbeş ên Herêma Kurdistanê û Almanyayê û herwiha peywendiyên Iraqê û Almanyayê kirin. Tiştê ku em hest dikin ew e ku Berlîn û Şêwirmend girîngiyeke mezin didin pêşxistina van peywendiyan ligel Iraqê û di nav Iraqê de jî ligel Herêma Kurdistanê.

Me li ser mijarên berjewendiya herdu aliyan, çawaniya pêşxistina peywendiyên xwe di warê aborî û siyasî de gotûbêj kir û me daxwaz ji wî kir ku serdana Iraq û Herêma Kurdistanê bike.

Paşê bersiva pirsên rojnamevanan da û di destpêkê de derbarê asta ku hikûmeta navendî piştgiriya peywendiyên Herêma Kurdistanê bi cîhanê re dike û got:

“Bêguman berî ku em vê serdanê bikin, me bi serokwezîrê Iraqê re hevahengî kir û di hemû civînên ku me îro li vir pêk anîn de, balyozê me bi me re bû, di hemû civînên ku bi me re beşdar bû û Em wek tîm axivîn. Min çu carî nedîtiye ku Iraq û Bexda pirsgirêk ji bo hevdîtinên Herêma Kurdistanê li gel ti aliyekî çêbike.”

Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirsekê de, li ser rewşa Herêma Kurdistanê û hewlên Bexdayê yên ji bo kêmkirina pêgeha Herêma Kurdistanê û hinartina petrola Herêma Kurdistanê got;

“Pêwendiya YNK û PDKê ne pir xirab e, xirab e, lê ne ewqas xirab e. Niha ku îro em li vir in, di navbera YNK û PDKê de civîn hatine kirin û em hêvîdar in ku ev civîn berdewam bin da ku em bigihin encamekê. Helbet bihevrebûn dê pêgeha Herêma Kurdistanê li derve û herwiha li Iraq û Bexdayê bihêztir bike. Hewldan hemû di çarçoveya wê yekê de ne ku em bikarin bi YNKê re lihev bikin. Pirsa petrola Herêma Kurdistanê beşekî girêdayî Bexdayê ye û ya din jî girêdayî Tirkiyê ye, lê heta niha tiştê ku em dibînin gelek mixabin e ku Bexdayê gavên pêwîst ji bo wê neavêtiye.”

Derbarê zêdekirina alîkariyên Almanya bo Pêşmerge û avadankirina Şingalê jî got;

“Di vê hevdîtina li gel Şêwirmenda Almanyayê de, me spasiya Almanyayê kir ku di hemû waran de, di warê leşkerî, mirovî û aborî de, di demên dijwar de, piştevaniya Herêma Kurdistanê kiriye. bi her awayî. Tişta ku em îro fêm dikin ev e ku ev piştgirî dê berdewam bike.”

Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirseke din de li ser sedemên dilgiraniya Almanya bo Herêma Kurdistanê, bi taybetî dema dawî ya mana hêzên Almanyayê li Iraq û Herêma Kurdistanê de got:

“Ev mijar bi rastî nehat gotûbêjkirin, lê wek hûn jî dizanin, parlamentoya Almanyayê dema mayîna leşkerên Almanyayê dirêj kir û îro em bi birêz serokwezîr re axivîn û me tekez li ser wê yekê kir ku hîn jî DAIŞ li ser Iraqê hêja metirsî ye. ”

Di derbarê helwesta Herêma Kurdistanê li hember hebûna hêzên Amerîkayê li Iraqê û peywendiyên Herêma Kurdistanê ligel Tirkiyê piştî hilbijartinên vî welatî, Serok Nêçîrvan Barzanî got:

“Mijara hebûna Amerîkayê di çarçoveya rêkeftina ligel Iraqê de ye û ne li derveyî wê rêkeftinê bû. Di navbera Iraq û Amerîkayê de rêkeftineke stratejîk heye û di vê çarçoveyê de artêşa Amerîkayê li Iraqê ye û baweriya me û Bexdayê jî ew e ku heta niha jî pêwîstiya me bi hevkariya navdewletî heye û di vê çarçoveyê de jî Amerîka wek hevpeymanê me ye. Li Iraqê û hemû aliyên iraqî hemfikir in ku pêwîst e Gulan ev hevkarî berdewam bike. “Têkiliyên me yên bi Tirkiyeyê re baş in û ne xerab in. Em hêvî dikin ku peywendiyên Tirkiye û Iraqê roj bi roj baştir bibin.”